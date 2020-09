Kabinet in het nauw met investeringskorting voor bedrijven

De belastingkorting voor bedrijven die investeren is in gevaar. Het kabinet weet (nog) niet hoeveel banen de maatregel oplevert, zegt premier Mark Rutte donderdag in het Kamerdebat over Prinsjesdag. De linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA dreigen zich tegen deze regeling te keren. Zij willen helderheid over de gevolgen voor werkgelegenheid en ook praten over alternatieven.

Het kabinet heeft steun van een aantal oppositiepartijen nodig om een meerderheid te halen in de Eerste en Tweede Kamer. Maar die is ver weg. “Het Centraal Planbureau waarschuwt dat bedrijven misbruik maken van deze regeling”, zegt Lodewijk Asscher (PvdA). “Er is geen bewijs dat het banen oplevert”, meent Lilian Marijnissen (SP). “De 2 miljard euro die dit kost, is heel hard nodig voor woningbouw of voor de publieke sector”, voegt Jesse Klaver (GroenLinks) daaraan toe.

Premier Rutte erkent dat niet duidelijk is hoeveel banen de regeling oplevert. “Dat kan je nooit van tevoren zeggen. We weten wel dat bedrijven door de coronacrisis investeringen uitstellen. Als we ondernemingen kunnen verleiden investeringen naar voren te halen, en als zij geld steken in bijvoorbeeld een nieuwe productielijn, heeft dat effect.”

‘Voor de werkgelegenheid moet het bedrijfsleven sterk genoeg blijven’

Rutte spreekt tegen dat het lastenverlichting is voor bedrijven. Deze kabinetsperiode betalen burgers per saldo 5 miljard euro minder belasting en betalen bedrijven 7 miljard extra, zegt hij. Als de investeringskorting doorgaat, betalen bedrijven nog steeds 5 miljard euro extra. “Voor de werkgelegenheid moet het bedrijfsleven sterk genoeg blijven.”

Bij de Baangerelateerde Investeringskorting (Bik) krijgt een bedrijf na een investering en het aannemen van personeel een korting op de loonheffing. De regeling moet nog worden uitgewerkt en gaat 5 oktober naar de Tweede Kamer. Hij komt in de plaats van het eerdere plan van het kabinet om de winstbelasting voor grote bedrijven te verlagen. Dat idee was een vervanging van het omstreden voorstel om de dividendbelasting af te schaffen. Daarom ligt de belastingkorting extra gevoelig in de Kamer.

