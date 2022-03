Kabinet in crisisstand voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Wat betekent dat?

De coördinatie komt in handen van minister Dilan Yesilgöz (VVD) van justitie en veiligheid, zei premier Rutte dinsdagochtend tijdens een persconferentie. Zij zal de opvang in goede banen leiden, samen met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s en de staatssecretaris van migratie, haar partijgenoot Eric van der Burg. Nu al zit de eerste noodopvang op legerplaats Harskamp met 950 plekken zo vol, dat vluchtelingen op noodbedden moesten slapen. “Het gaat veel sneller dan verwacht”, zegt burgemeester René Verhulst van Ede tegen Trouw. “Alleen maandag al kwamen er driehonderd tegelijk aan.”

De crisisorganisatie op Justitie gaat ook het onderwijs aan de vele Oekraïense kinderen coördineren en de zorg en psychische hulpverlening. Onder de vluchtelingen zijn veel vrouwen en kinderen, dienstplichtige mannen mogen officieel het land niet uit.

Hoeveel Oekraïners kan Nederland verwachten?

Daar is volgens de premier nog niets over te zeggen. Uit Oekraïne zijn nu twee miljoen mensen gevlucht, de meeste van hen zijn opgevangen in Polen en Moldavië. Maandagavond is de veiligheidsregio’s gevraagd 50.000 plekken te regelen, waarvan de helft op korte termijn. Op dit moment zijn er 2000 beschikbaar. Er wordt vooral gekeken naar grootschalige locaties als leegstaande kantoorpanden, hotels en vakantieparken. Ook riviercruiseschepen en paviljoens behoren tot de mogelijkheden. Voorwaarde is dat de ruimtes minimaal een half jaar beschikbaar zijn.

Kan het kabinet dwingend opvangplekken aanwijzen?

Op dit moment is dwang niet nodig, aldus staatssecretaris Van der Burg, maar haast is wel geboden. De premier noemt de bereidheid van veel Nederlanders om te helpen ‘hartverwarmend’. In de herfst was er veel protest toen de toenmalige staatssecretaris probeerde gemeenten te dwingen meer asielzoekers op te vangen. “We hebben sowieso een tekort aan opvangplekken”, aldus Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. “Dit komt er bovenop. Maar we moeten.”

Komen Oekraïeners ook in asielcentra terecht?

Nee, althans, zij hoeven geen asiel aan te vragen en zich niet te melden in aanmeldcentrum Ter Apel. “Het zijn twee verschillende stromen”, benadrukt Rutte. Uitgeprocedeerde asielzoekers houden dus volgens hem geen ‘plekken bezet’. Daarmee nam hij afstand van de woorden van partijgenoot en Kamerlid Ruben Brekelmans, al blijft het kabinet volgens Rutte werken aan de ‘uiterst lastige’ uitzetting van uitgeprocedeerden.

Al voor de oorlog mochten Oekraïners hier 90 dagen zonder visum verblijven. Dat is verlengd naar een jaar en kan volgens Rutte indien nodig nog langer worden. Oekraïners mogen straks ook gewoon werken, het kabinet neemt daarvoor binnenkort juridische hobbels weg. Tot nu toe moesten werkgevers aantonen dat ze voor banen geen Europeanen konden vinden.

