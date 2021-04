Kabinet houdt ondanks stijgende cijfers vol: de versoepelingen zijn verantwoord

De intensive cares lopen met 839 patiënten tegen hun grenzen aan, ziekenhuizen tellen het hoogste aantal coronapatiënten sinds begin dit jaar en onder meer in Groningen, Enschede en Rotterdam moeten operatiekamers sluiten om personeel vrij te maken. Wacht nou even met die versoepeling van de coronamaatregelen, waarschuwt OMT-voorzitter Jaap van Dissel het kabinet ook. Maar, houdt premier Rutte vol: met de aangekondigde versoepelingen op 28 april neemt het kabinet “een verantwoord risico”.

Een risico dat datzelfde kabinet een week geleden, met minder coronapatiënten in de ziekenhuizen en op ic’s, niet durfde te nemen. Wat er nu anders is? “Niet heel veel”, gaf de demissionair premier donderdag toe aan de Tweede Kamer. “Maar wel genoeg.” Want anders dan vorige week is er volgens Rutte eindelijk een piek zichtbaar in het aantal ziekenhuisopnames. En voor de hoogte van die piek, zei hij ook, maakt het eigenlijk niet uit wanneer de terrassen open gaan, of wanneer de avondklok wordt geschrapt. Rutte houdt hierbij vast aan prognoses van het OMT die aangeven dat een daling van het aantal ziekenhuisopnames elk moment kan ingaan en hoogstwaarschijnlijk rond 1 mei zichtbaar wordt.

Omgeven met onzekerheden

Maar die prognoses van de wetenschappelijke adviseurs van het kabinet zijn omgeven met onzekerheden. Ja, een daling van de ziekenhuisopnames wordt verwacht. Maar die werd vorige week ook al verwacht. Daar komt nog eens bij dat het OMT ervan uitgaat dat de coronamaatregelen worden nageleefd. En laat het zo zijn dat volgens gedragsdeskundigen het heropenen van de samenleving de klassieke coronamaatregelen verder zal ondermijnen. Met andere woorden: het is nog maar de vraag of die verwachte daling er werkelijk komen gaat.

Eerlijk is eerlijk, zei Rutte donderdag ook tegen de Kamer: hij kreeg er best buikpijn van, van het openen van de terrassen. Want dat zou zomaar tot meer besmettingen kunnen leiden. Maar zijn kabinet moet een afweging maken tussen het aantal besmettingen en de maatschappelijke impact van de al ruim een jaar durende coronamaatregelen, legde hij uit.

In dat gedachtegoed lijkt de Kamer zich grotendeels te kunnen vinden. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld sprak donderdag over het bieden van perspectief, SP-leider Lilian Marijnissen steunde “het teruggeven van persoonlijke vrijheden”, CDA’er Heerma erkende dat versoepelen “spannend” is, maar snapte de balans die het kabinet probeert te vinden en als het aan PVV-leider Wilders ligt, gaan de terrassen langer open en gelden er minder maatregelen. Want een mortuarium is met deze maatregelen nog gezelliger dan het terras, aldus Wilders. En daarmee legden de meeste partijen de prangende coronacijfers naast zich neer om Nederlanders met het warme lenteweer in aantocht meer vrijheden te gunnen.

Onverantwoord risico

Zoniet de PvdA. Waar andere linkse oppositiepartijen zich voorzichtig achter Rutte schaarden, zei een stellige PvdA-leider Lilianne Ploumen: “Nu versoepelen is volstrekt onverantwoord”. Waarom nam het kabinet dit volgens de PvdA onverantwoorde risico, wilde ze van de premier weten. Die wees weer op de maatschappelijke impact. “Voorkom dat mensen ziek worden. Voorkom dat we met spijt terugkijken op een weekje eerder de terrassen openen”, drukte ze de premier op het hart.

Ondertussen houdt men in de ziekenhuizen het hart vast. Meer dan een derde (37 procent) van de ziekenhuizen slaagt er niet meer in om ‘kritieke planbare zorg’ te leveren, meldde de Nederlandse Zorgautoriteit donderdag. De zorg voor patiënten die binnen zes weken hulp nodig hebben om ernstige gezondheidsschade te voorkomen, wordt uitgesteld. En in het ene na het andere ziekenhuis wordt ook de normale zorg stilgelegd om covidpatiënten nog te kunnen opvangen. Volgens Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is het op de ic’s “een drama”.

