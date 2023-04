Kabinet hoopt met maatregelen én miljarden ereschuld in Groningen op te lossen

De laatste kans om het goede te doen voor Groningen. Het kabinet hoopt met liefst vijftig maatregelen de ‘ereschuld’ aan het aardbevingsgebied in te lossen. Maar dan moeten de beloftes dit keer wél uitgevoerd worden, erkende staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw direct. “Als dat niet gebeurt, dan komt het niet meer goed.”

Vijlbrief en premier Mark Rutte reageerden dinsdag in Garmerwolde op het snoeiharde rapport van de enquêtecommissie die de Groninger gaswinning onderzocht. De commissie sprak eind februari van ‘ongekend systeemfalen’. De belangen van de Groningers waren ‘structureel genegeerd’.

De conclusies van de commissie onderschrijft het kabinet ‘zonder reserves’, zei Rutte voor het zaaltje met bewoners en lokale bestuurders. Ook bood hij opnieuw zijn excuses aan. “De machine van de gaswinning denderde maar door en daardoor zijn niet alleen huizen maar ook levens beschadigd.”

Meer persoonlijk contact met de overheid

De plannen van het kabinet richten zich daarom niet alleen op de versterking en reparatie van huizen, maar óók op het herstel van de sociale schade en op het verstevigen van de Groningse economie. Die operatie gaat ‘een generatie’ duren, zei Rutte. “We zijn vastbesloten het anders te doen. In nauw overleg met mensen hier, en met een commitment van jaren.”

Om het herstel te versnellen, wordt bij schades onder de 40.000 euro niet langer onderzocht of de scheuren daadwerkelijk door aardbevingen veroorzaakt zijn. Juridische procedures moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Boeren en mkb’ers krijgen extra steun.

De deadline van 2028 voor de versterking van de woningen blijft nog steeds staan, als het aan het kabinet ligt. Om dat te halen moeten regels en vaste procedures desnoods omzeild worden. Groningers moeten meer persoonlijk contact met de overheid kunnen hebben. Dankzij inlooppunten voor schade en herstel, en via aardbevingscoaches.

Sluiting van de Limburgse mijnen

De provincie krijgt een programma dat vergelijkbaar is met de investeringen in Limburg na de sluiting van de mijnen. Een derde van de stroom die wordt opgewekt in nog te bouwen windparken op de Noordzee moet gebruikt worden in Groningen voor de opwekking van waterstof. Ook gaat er geld naar opleidingen en instellingen voor medisch specialisten en komen er investeringen in de infrastructuur. Speciale aandacht van het kabinet gaat uit naar jongeren. Die ervaren veel stress tijdens het opgroeien, door de onzekerheid waarin hun ouders verkeren.

Voor alle plannen trekt het kabinet gedurende dertig jaar 22 miljard uit. Volgens Rutte geldt daarbij, wat betreft herstel en versterking: “Whatever it takes”. Als er meer nodig is, dan komt dat geld er.

De plannen worden in Groningen en in de Tweede Kamer voorzichtig positief tot ronduit sceptisch ontvangen. Volgens commissaris van de koning René Paas is de ereschuld nog niet ingelost. Hij en andere Groningse bestuurders hadden om 30 miljard euro gevraagd. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vindt 7,5 miljard voor sociaal herstel een ‘belediging’, omdat de staat 400 miljard euro verdiende met de gaswinning.

De te kleine rol van Rutte

Rutte zal zich na het reces in de Kamer moeten verdedigen. Ook komt dan de vraag op tafel of hijzelf en het kabinet kunnen blijven zitten. De enquêtecommissie was hard over de te kleine rol die hij als premier speelde in het dossier.

Het kabinet zal vooral willen aantonen dat met de nieuwe maatregelen de weg uit het moeras wordt ingezet. Voor de Groningers geldt: eerst zien, dan geloven. Ambitieuze plannen, ruimhartige beloftes en grote bedragen waren nooit het probleem. Wel dat die altijd vastliepen in een stroeve uitvoering en hopeloze bureaucratie.

Nog maar enkele dagen geleden wees de Raad van State erop dat de overheid steevast veel belooft, maar vastloopt in de uitvoering. Doordat ze te veel wil, vaak iedereen wil compenseren, inconsequent is, en doordat plannen stuklopen op de krappe arbeidsmarkt. Valkuilen die óók in dit dossier bestaan.

Vijlbrief was dinsdag zichtbaar geraakt over het Groningse leed, maar moest erkennen dat ook de nieuwe plannen geen garanties bieden. Hij hoopt op enige coulance. “Ik zeg eerlijk dat het niet altijd meteen goed zal gaan. Als ik dat zeg in Loppersum dan kijken mensen me begrijpend aan. Zij begrijpen zelf ook dat dingen tijd kosten.”

Kabinet zal zich jaarlijks verantwoorden over voortgang Groningen Het kabinet gaat voortaan jaarlijks verantwoording afleggen over de voortgang van de hersteloperatie in het gaswinningsgebied in Groningen. Op die manier moet ook de Tweede Kamer beter kunnen controleren hoe het gaat met de dinsdag aangekondigde plannen voor de komende dertig jaar. In de zogenoemde Staat van Groningen, die het kabinet in een wet wil vastleggen, worden doelstellingen vastgelegd op vier terreinen: schade en versterken, verduurzaming, welzijn en sociaal herstel, en economisch perspectief. Daarbij horen ook tussendoelen die steeds na vijf jaar gehaald moeten zijn. Rijk en regio overleggen twee keer per jaar over de voortgang. Het kabinet gaat daar vervolgens over in debat met de Tweede Kamer.

