Kabinet hoopt dat 30.000 euro ouders genoegdoening geeft

Gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire krijgen elk 30.000 euro. Als dat niet genoeg is om het leed dat hun is aangedaan te compenseren, kunnen zij aanspraak maken op een hoger bedrag.

Het kabinet wil alle getroffen ouders zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei gecompenseerd hebben. 9000 ouders zijn al in beeld. Die moeten eerder geholpen zijn. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van financiën wilde daar geen termijn bij noemen. De compensatie begint in januari.

De verwachting is dat van deze groep ongeveer de helft de 30.000 euro zal accepteren. Dat bedrag is namelijk gebaseerd op het gemiddelde schadebedrag dat de ongeveer 500 ouders die tot nu toe zijn geholpen, hebben ontvangen.

In een korte verklaring tegenover de pers zei Van Huffelen dat zij blij is dat de regeling er komt. “Het gaat niet alleen om het bedrag, ook om kenbaar te maken dat zij geen fraudeurs zijn.” Van mensen die meer krijgen dan waar zij recht op hebben, wordt het te veel gestorte bedrag niet teruggevorderd, beloofde zij.

26.000 mensen gedupeerd

Het kabinet schat in dat in totaal zo’n 26.000 mensen gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire. Omdat van ongeveer 15.000 geen gegevens bekend zijn, kan het lang duren voordat iedereen het bedrag heeft waar hij of zij recht op heeft. Ondanks het aantrekken van 400 ambtenaren om de problemen op te lossen, zit er weinig schot in de zaak. Eerder ontvingen ouders al 750 euro als een geste van Financiën.

Het kabinet wil speciale aandacht geven aan kinderen die problemen in hun jeugd ondervonden door de affaire, bijvoorbeeld omdat hun ouders scheidden of hun huis moesten verkopen. Het kabinet vraagt de hulp van gemeenten om in contact te komen met die kinderen. Hoe die kinderen precies geholpen gaan worden, kan Van Huffelen nog niet zeggen. “Zij zijn veel tekortgekomen. Het is heel belangrijk dat zij een goede toekomst tegemoetgaan.”

Het kabinet kiest voor deze regeling, omdat het in het huidige tempo niet opschiet. In juli waren er 108 ouders gecompenseerd, en in december nog eens 430. Het ministerie van financiën verwachtte de komende 3 maanden 1500 ouders te kunnen helpen en in de drie maanden daarna 3000. Eind volgend jaar wilde het de schade gerepareerd hebben.

Schuldeisers

Maar de Kamer had weinig vertrouwen in zo’n individuele benadering. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stelde daarom voor om alle ouders een vast bedrag te bieden dat ouders kunnen accepteren of weigeren. Ongeveer de werkwijze die het kabinet nu kiest, dus. Daarover zei Van Huffelen vorige week nog dat dit niet werkt, omdat schuldeisers het geld onmiddellijk zouden opeisen.

Dinsdagavond zei zij daarover dat het niet valt uit te sluiten dat schuldeisers een deel van het bedrag vorderen. “We spreken daarover met bewindvoerders en de Vereniging voor Schuldhulpverlening. Ik hoop dat we kunnen vermijden dat het bedrag helemaal wordt opgeëist. Ik hoop dat ouders een deel ervan zullen overhouden.”

Met de keuze voor een collectieve schadevergoeding vervalt ook het onderzoek van het kabinet of ouders ten onrechte zijn beschuldigd van ‘opzet en grove schuld’. Dat deed het kabinet wel bij de individuele benadering. Dat zat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dwars. Hij stelde voor deze stap te schrappen, omdat Van Huffelen zelf zei dat die beschuldiging in 94 procent van de gevallen onterecht is.

