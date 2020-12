Kabinet grijpt naar het zwaarste middel in de hoop dat de discipline terugkeert

Met nog harder ingrijpen dan in het voorjaar probeert het kabinet het coronavirus onder controle te krijgen. Meer nog dan dat hoopt het dat de bevolking het saamhorigheidsgevoel van de lente terugvindt.

Vanaf vandaag zit Nederland op slot. Premier Mark Rutte kondigde de lockdown maandagavond aan met een zeldzame televisietoespraak vanuit het Torentje, zijn tweede sinds de corona-uitbraak. Alleen noodzakelijke winkels en zorginstellingen blijven open. De beperkingen gelden tot zeker 19 januari. Rutte zei zich te realiseren hoe ‘heftig en ingrijpend’ het besluit is. “Zeker zo vlak voor Kerst.”

Ondernemers krijgen een harde klap, nu de winkels moeten sluiten in de drukste periode van het jaar. De kerstviering wordt niet aangepast, mensen mogen nog altijd thuis drie gasten ontvangen. Verder zijn tot 19 januari slechts twee gasten ouder dan dertien jaar toegestaan. Zo wordt ook de jaarwisseling zeer sober.

De ‘gedeeltelijke lockdown’ is uitgewerkt

Binnen het kabinet groeide afgelopen weekend de overtuiging dat het niet anders kon dan zeer ferm ingrijpen. De ‘gedeeltelijke lockdown’ die half oktober inging, is uitgewerkt. Al sinds twee weken lopen de cijfers op, en de afgelopen dagen schommelt het dagelijks aantal besmettingen rond de 9000. Maandag kwamen er 8496 positieve tests bij. Bovendien stijgt het aantal ziekenhuisopnames rap, maandag werden 105 mensen opgenomen met het coronavirus.

‘Coronaminister’ Hugo de Jonge schetste na de toespraak van Rutte nog eens hoe nijpend de situatie in de zorg dreigt te worden: “Zonder extra ingrijpen bereiken we met Kerst 175.500 besmettelijken. Dat is net zoveel als in maart.” Met als verschil dat de ziekenhuizen bij de eerste piek niet al vol lagen, en het personeel nog niet op het tandvlees liep.

Een belangrijke reden voor het ingrijpen is de lockdown die de Duitse bondskanselier Angela Merkel afgelopen weekend afkondigde. Burgemeesters aan de grens vreesden dat Duitsers massaal kerstinkopen zouden komen doen. Daarnaast lopen net als in Nederland de ziekenhuisopnames in Duitsland hard op. Daarom kunnen waarschijnlijk geen Nederlandse coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen behandeld worden, zoals wel in het voorjaar het geval was.

De nieuwe lockdown is nog ingrijpender dan die van maart. Winkels hoefden toen niet dicht, maar veel ondernemers sloten vrijwillig de deuren. Dat nu dwang nodig is, toont aan dat vrijblijvendheid niet meer werkt. De Jonge signaleert ‘metaalmoeheid’ onder de bevolking. In maart waren de straten leeg omdat vrijwel iedereen thuis werkte, nu gaan mensen nog veel naar kantoor. Toen pakte nauwelijks iemand de tram of trein, het openbaar vervoer zit inmiddels vaak weer vol.

Acceptatie van de beperkingen is afgenomen

Naast coronamoeheid is ook de acceptatie van de beperkingen afgenomen. Bij de eerste lockdown klonken nauwelijks wanklanken, inmiddels is het protest luidruchtig en radicaal. Rutte verwees in zijn toespraak naar de virussceptici aan de Hofvijver, die zijn toespraak probeerden te verstoren met gejoel en gefluit. “Het is niet zomaar een griep, zoals de demonstranten hier buiten denken. Het virus kan iedereen keihard raken, niet alleen de oudsten onder ons”, sprak de premier.

Het kabinet is beducht op sociale onrust, nadat het OMT recent waarschuwde voor maatschappelijke weerstand bij een lockdown. Voorlopig kiest het niet voor een avondklok bij de jaarwisseling, hoewel die besproken is tijdens het crisisoverleg. De vrees is dat dat rigoureuze middel juist voor een rellerige sfeer kan zorgen.

In het gepolariseerde coronadebat richt Rutte zich vooral op de middengroep, in de wetenschap dat het overgrote deel van de Nederlanders het coronabeleid nog steunt. Bovendien schetste de premier dat in 2021 weer meer mogelijk zal zijn, als de vaccinatie kan beginnen. Dat vooruitzicht moet Nederlanders de motivatie geven om nog even de tanden op elkaar te zetten. Rutte: “Waar het de komende weken op aankomt, is nog meer veerkracht. Blijf elkaar daarbij helpen.”

