Kabinet: Geen betaald coronaverlof voor ouders tijdens lockdown

Het lukt het demissionaire kabinet niet om tijdelijk een betaalde corona-verlofregeling voor ouders in het leven te roepen. Met zo’n speciale verlofregeling zouden vaders en moeders vrij kunnen nemen om tijdens de lockdown hun kinderen thuis te begeleiden met schoolwerk.

Vooral als de scholen na 8 februari nog langer dicht blijven, is de behoefte aan zo’n speciale verlofregeling groot. De combinatie van thuis werken met kinderen valt ouders zwaar. De Kamer reageerde donderdag teleurgesteld dat het kabinet niet met een regeling komt. Volgens GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders heeft het kabinet eerder wel de verwachting gewekt dat er een coronaverlof zou worden geregeld. In een motie stelt de Kamer dat het kabinet alsnog een oplossing moet vinden.

Volgens minister Wouter Koolmees van sociale zaken hoopte het kabinet ook deze regeling te kunnen maken. “We zitten hier met drie ministers die zelf ook vader van kleine kinderen zijn. We weten heel goed hoe ingewikkeld het nu voor jonge ouders is”, zei Koolmees. Het probleem zit in de uitvoering van zo'n regeling. “Het kabinet heeft inmiddels wel vijf opties uitgewerkt, die toch niet uitvoerbaar bleken.” Dat andere Europese landen wel zo’n corona-verlof hebben, is geen goede vergelijking, meent Koolmees. Deze landen hebben namelijk al een door de overheid betaalde ouderschapsregeling. “Als wij zo’n regeling willen optuigen, dan duurt het nog zeker een jaar voordat die is ingevoerd.”

Groepen die tussen wal en schip vallen

De Kamer eiste donderdag tijdens het debat over het nieuwe steunpakket van het demissionaire kabinet nog veel meer financiële hulp. De Kamer somde allerlei groepen op die toch nog tussen wal en schip vallen, ondanks de inmiddels 61 miljard euro aan steun die de overheid geeft. Bijna veertig moties werden ingediend om deze groepen te helpen. Volgens de regering kunnen de uitvoerders nieuwe maatregelen of maatwerk gewoon niet meer aan. Maar het lijkt dat het demissionaire kabinet tegen dovenmansoren praatte. Dinsdag komen de moties in stemming en dan zal blijken hoeveel meer geld de Kamer hiervoor wil uittrekken.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) reageerde tijdens het Kamerdebat op De Nederlandsche Bank, die voorspelt dat een nieuw kabinet over twee jaar moet gaan bezuinigen om de hoge staatsschuld na de coronacrisis omlaag te krijgen. De minister sluit het niet uit, maar volgens Hoekstra is bezuinigen pas nodig, als blijkt dat de economie zich onvoldoende snel herstelt. Hij benadrukte niet te staan trappelen om in de volgende regeerperiode te gaan bezuinigen. “Voor hetzelfde geld draait de economie weer snel als een tierelier, en is het niet nodig”, aldus Hoekstra.

Lees ook:

Op straat is het rustiger, op sociale media niet

Sinds de avondklok geldt in strijd tegen het coronavirus, zijn er door heel het land rellen.