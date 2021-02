Kabinet geeft Dutchbat gebaar van erkenning en eenmalig bedrag

Het kabinet wil meer aandacht schenken aan het gebrek aan waardering dat veel veteranen van Dutchbat ervaren. Ze krijgen onder meer het symbolische bedrag van 5000 euro belastingvrij. De veteranen van Dutchbat III waren in 1995 betrokken bij de dramatische val van Srebrenica.

Minister van defensie Ank Bijleveld reageert hiermee op de commissie Borstlap, die onderzoek deed naar Dutchbat III. Ze komt met een ‘duidelijke verklaring die tegemoetkomt aan het ervaren gebrek aan erkenning en waardering’.

Het kabinet wil eerherstel op een soort reünie. Daar zou de minister-president de verklaring van waardering en erkenning ten overstaan van de veteranen moeten uitspreken. De commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Hans Borstlap meldde dat veel veteranen van Dutchbat III nog last hebben van de uitzending naar het voormalige Joegoslavië. Zo’n 20 tot 30 procent van de veteranen ondervindt hinder en heeft zorg nodig. Zij ontvangen binnenkort een brief van het ministerie waarin professionele hulp wordt aangeboden.

Terugkeerreis

Dutchbat III moest de enclave Srebrenica beschermen, maar werd overlopen door Bosnisch-Servische eenheden. Na de val van de enclave werden ongeveer 8000 moslimjongens en -mannen vermoord door de Bosnische Serviërs.

Bijleveld laat weten dat ze gaat zorgen dat veteranen die daaraan behoefte hebben kunnen terugkeren naar Srebrenica. Het gaat in potentie om 850 ex-militairen. Het effect van een terugkeerreis is wetenschappelijk onderzocht, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Zij verwacht dat de eerste reis om een bezoek te brengen aan plek waar het is gebeurd in 2022 kan plaatsvinden.

