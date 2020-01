Kabinet gaat vuurwerk ‘serieus inperken’

Het kabinet gaat het consumentenvuurwerk ‘serieus inperken’. Waarschijnlijk zijn knalvuurwerk en gevaarlijk siervuurwerk tijdens de volgende jaarwisseling verboden. “Ik vind niet dat we op de oude voet door kunnen”, zei minister-president Mark Rutte na afloop van de ministerraad.

Minister Ferd Grapperhaus (justitie) zegt dat hij voor de beperking van consumentenvuurwerk wil luisteren naar adviezen van de politie, brandweer en het Openbaar Ministerie en gebruik wil maken van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van twee jaar geleden. De OVV adviseerde toen om knalvuurwerk en gevaarlijk siervuurwerk te verbieden.

De komende weken gaat Grapperhaus in gesprek met de hulpdiensten, ook over de handhaafbaarheid van een verbod. Vóór het voorjaarsreces van eind februari wil het kabinet bekendmaken welke soorten vuurwerk vanaf het eind van het jaar taboe worden. Voor volgende jaarwisseling stond al een beperking van enkele soorten zwaar vuurwerk aangekondigd. Grapperhaus en Rutte willen er nog niet op vooruitlopen welke soorten daarbij komen. Een totaalverbod acht Rutte onwaarschijnlijk. “Een beperking is nodig. Maar een totaalverbod is een te verre inperking van een traditie waar veel mensen aan hechten.”

Directe aanleiding is de afgelopen jaarwisseling. Die verliep opnieuw incidentrijker dan vorige jaren. De politie bracht vrijdagochtend naar buiten dat tijdens oud en nieuw 9300 incidenten werden geregistreerd. Een jaar eerder waren het er nog vierhonderd minder. Wel waren er dit jaar iets minder aanhoudingen: 300 tegenover 309 vorig jaar.

Grapperhaus noemde de afgelopen jaarwisseling een ‘wildwestpuinhoop’. Volgens Rutte is de viering ‘weer totaal misgegaan’. “De normen van wat de grote zwijgende meerderheid aanvaardbaar vindt, zijn opnieuw overschreden.” Vooral dat hulpverleners zijn aangevallen, vindt Rutte ‘echt verschrikkelijk’.

Het advies van de OVV dat de huidige jaarwisseling onhoudbaar is, is al twee jaar oud. De incidenten tijdens vorige jaarwisselingen leidden niet tot grote politieke aanpassingen. Maar vooral de afgelopen anderhalve week kwamen verschillende partijen ineens in beweging.

Sinds de afgelopen jaarwisseling schoven steeds meer partijen op naar een (gedeeltelijk) verbod. Zo pleiten nu ook D66, PvdA en SP voor een verbod op knalvuurwerk en gevaarlijk siervuurwerk, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben een wetsvoorstel in voorbereiding om al het consumentenvuurwerk te verbieden. De ChristenUnie wil zich daarbij aansluiten, mits het via vuurwerkclubs mogelijk blijft voor consumenten om vuurwerkshows te organiseren.

Naast D66 en ChristenUnie zitten ook twee van de grootste voorstanders van vuurwerk in het kabinet: VVD en CDA. Maar ook in die fracties begon het debat over een vuurwerkverbod vorige week te schuiven. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei begin deze week dat hij ‘niet doof en blind’ is voor de discussie over de jaarwisseling. CDA-Kamerlid Chris van Dam zei te willen ‘meebewegen’ met het maatschappelijke debat.

Rutte wilde gistermiddag niet al te veel ingaan op vragen waarom het kabinet niet eerder besloot om een groot deel van het vuurwerk in de ban te doen. “Het is altijd een moeilijke afweging of de politiek moet ingrijpen. Je moet heel zorgvuldig zijn als je gebruiken in de samenleving wilt ­beperken. Tegelijk zie je dat de jaarwisseling in de huidige vorm soms op een oorlog lijkt. Dat is niet normaal meer. Ik vrees dat ingrijpen nu onvermijdelijk is.”

Lees ook:

Ook ChristenUnie overstag, toch totaalverbod op consumentenvuurwerk

Als eerste coalitiepartij wil nu ook de ChristenUnie een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Wel moeten burgers laagdrempelig vuurwerkshows kunnen organiseren.

Meerderheid Tweede Kamer wil verbod op gevaarlijk vuurwerk

Met de SP en PvdA is er een nipte Kamermeerderheid die gevaarlijk vuurwerk wil verbieden.