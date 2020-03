Kabinet gaat ondernemers extra steunen

Tijdelijke hulp, is het motto van het kabinet. Want ook een relatief korte maar hele diepe coronacrisis kan de economie flink schaden. Naast de maatregelen die het kabinet vorige week al afkondigde, is extra steun in de maak, vertellen bronnen rond het kabinet. De gedachten gaan onder meer uit naar betere mogelijkheden voor zelfstandig ondernemers, zzp’ers, om bijstand aan te vragen.

Minister Wouter Koolmees (sociale zaken) en Eric Wiebes (economische zaken) spraken gisteren op het ministerie van sociale zaken met werkgeversvoorman Hans de Boer en FNV-voorzitter Han Busker. Volgens Busker komen de plannen van het kabinet ‘in de buurt van wat wij willen’. “Wij hebben geen concrete toezegging gekregen, maar ook het kabinet wil voorkomen dat bedrijven onnodig omvallen. Ook kan het niet zo zijn dat flexibele arbeidskrachten en zzp’ers de dupe worden.”

De verwachting is dat het kabinet vandaag extra maatregelen bekend maakt. De Boer en Busker willen dat bedrijven ruimer gebruik kunnen maken van de regeling voor werktijdverkorting; meer bedrijven zouden er een beroep op moeten kunnen doen en het geld voor steun zou niet pas na zes weken, maar al na twee weken moeten worden uitgekeerd. “Dit zal faillissementen voorkomen”, stellen werkgevers en vakbonden.

Zelf risico's dragen

Zij pleiten ook voor steun aan zelfstandig ondernemers, zzp’ers. Die moeten makkelijker bijstand kunnen aanvragen bij gemeenten. Minister Wiebes kreeg veel kritiek over zich heen nadat hij zondag zei dat zzp’ers zelf hebben gekozen voor het vrije ondernemerschap en dus ook zelf de risico’s moeten dragen.

Zondag kwam er al extra hulp voor bedrijven die wel veel kosten hebben maar tijdelijk weinig inkomsten. Als zij liquiditeitssteun aanvragen bij de bank staat de overheid voor een groter deel van deze lening garant. Dat kan bijvoorbeeld kwekers van bloemen helpen. De veiling Royal FloraHolland meldde gisteren dat er geen kopers waren voor de helft van de bloemen die werden aangevoerd. In dat geval zitten veel bedrijven met een strop.

Uitstel van belasting

Een tweede manier om bedrijven die krap bij kas zitten te helpen en die nu al van kracht is, is uitstel van het betalen van belasting. Werktijdverkorting is een derde maatregel. Vakbonden en werkgevers hopen dat het kabinet de voorwaarden hiervoor versoepelt. Toch deden de afgelopen dagen al 20.000 bedrijven (met samen 300.000 werknemers) een beroep op deze regeling. Als er voor het personeel minder werk is, kan een werkgever voor een deel van de salarissen een beroep doen op de WW-kas.

In zijn toespraak tot het Nederlandse volk zei premier Mark Rutte gisteravond over de economie dat ‘het kabinet alles zal doen wat nodig is’. “Wij laten u niet in de steek. Veel ondernemers staan met de rug tegen de muur.” De economie krijgt een klap, maar die is tijdelijk, zo hoopt het kabinet. Minister van financiën Wopke Hoekstra zei daarover zondag in ‘Buitenhof’: “Het is van belang om de scherpe dip, die op enig moment weer klaar is, door te komen.”

Het kabinet zou 90 miljard euro extra kunnen uitgeven om de economie te ondersteunen. Als dit bedrag extra wordt geleend blijft de begroting nog binnen de normen die in Europa zijn afgesproken. “Geld mag hier niet het hoofdonderwerp zijn”, zei Rutte vrijdag op zijn persconferentie. “Wij moeten onze economie beschermen tegen deze crisis.” Hoekstra: “Het smalle belang van de schatkist valt in het niet bij het grotere belang dat bedrijven door kunnen werken.”

