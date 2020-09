Kabinet gaat ingrijpen in studentensteden

Het kabinet slaagt er, ondanks alle waarschuwingen deze zomer, niet in de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Sterker: het aantal besmettingen loopt steeds verder op, met 1546 nieuwe gevallen tussen dinsdag- en woensdagochtend als nieuw dieptepunt. Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge willen daarom in specifieke regio’s ingrijpen.

Met name Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn probleemgebieden. Maar ook in andere studentensteden in de Randstad, zoals Utrecht, Haarlem, Delft en Leiden, raakt een toenemend aantal jongeren besmet. Het leidt tot kopzorgen bij het kabinet. Bestaande maatregelen hebben onvoldoende effect. Zo heeft het versoberen van de introductieweken van studentenverenigingen de virusverspreiding allesbehalve afgeremd.

Van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’

Minister De Jonge (volksgezondheid) zou komende dinsdag met deze regio’s overleggen over de situatie, maar de alarmerende besmettingscijfers van het RIVM manen hem tot spoed. Het kabinet is van plan om al deze vrijdag bekend te maken welke gebieden van ‘code geel’ verspringen naar ‘oranje'. Oftewel, van alarmfase ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk'.

De Jonge liet woensdag in de wandelgangen van de Tweede Kamer doorschemeren dat het ingewikkeld is om te bepalen wat de juiste maatregelen zijn. Een ‘intelligente lockdown’ met algemene beperkingen, zoals dit voorjaar, wil niemand meer. “We willen het virus bestrijden, maar de economie zo min mogelijk raken”, zei de minister.

De situatie lijkt op het eerste gezicht ook minder zorgelijk dan in maart dit jaar. Volgens het RIVM ligt het aantal besmette Nederlanders nu rond de 65.000, een half jaar geleden waren dat er nog 275.000. Maar het zijn niet de absolute aantallen die de meeste zorgen baren. Het is de trend dat er de laatste weken telkens 50 procent van het aantal besmettingen bij komt. Als dat tempo doorzet, zijn er binnen een maand net zoveel Nederlanders met het coronavirus als in maart.

Destijds waren er, voor zover bekend, veel ouderen die besmet raakten. Covid-19 gaat nu vooral rond onder de groep 20 tot 25 jaar. Deze jongeren hebben over het algemeen weinig te vrezen van het virus. Maar zij kunnen het virus doorgeven aan ouderen, die het binnen hun kring van leeftijdsgenoten verder verspreiden. Er is al een stijgende lijn te zien van het aantal ouderen dat besmet is geraakt, wat ook de ziekenhuizen merken. Zij krijgen meer Covid-patiënten binnen, al blijft de stijging gering.

Geen wondermiddel

Volgens minister De Jonge is er geen ‘silver bullet’ om dit probleem op te lossen, geen wondermiddel dus waarmee de verspreiding van het virus tot stilstand kan worden gebracht. Het kabinet denkt dat er meerdere maatregelen nodig, gericht op specifieke gebieden. Voor de hand ligt om de sluitingstijden van de horeca aan te passen, maar daar zou nog geen definitief besluit over zijn genomen. Het kabinet kijkt ook naar beperkingen voor studentenhuizen en -sociëteiten. De vraag is bovendien of er nieuwe maatregelen nodig zijn voor het onderwijs of bijvoorbeeld (grootschalige) sportevenementen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, die deze dagen in de Tweede Kamer plaatsvinden, werden de fracties overvallen door de aankondiging van het kabinet. PvdA-leider Lodewijk Asscher wil dat premier Rutte donderdagochtend per brief laat weten op welke maatregelen het kabinet broedt. Hij noemde het ‘vrij bizar’ dat dit nieuws via de media tot hem kwam.

Duitsland heeft Zuid- en Noord-Holland inmiddels tot risicogebied verklaard, wat betekent dat reizigers uit deze provincies wordt verzocht 14 dagen in quarantaine te gaan. België bestempelt de Randstad zelfs tot ‘code rood'. Een coronatest en quarantaine is verplicht voor terugkeerders.

