Kabinet gaat gemeenten dwingen asielzoekers op te vangen

Het kabinet bereidt een wet voor die gemeenten gaat dwingen een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) wil landelijk vaststellen hoeveel opvangplekken er per provincie nodig zijn, waarna specifieke gemeenten de opdracht krijgen die te faciliteren. Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) blijft verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.

Dat schreef de staatssecretaris vrijdag aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet na de zomer naar de Tweede Kamer gaan en de hoop is dat de wet per 1 januari 2023 van kracht kan worden.

Gemeenteraden passeren

Van der Burg heeft ook bekeken of elke gemeente, dat zijn er 344, naar inwonertal een bepaald aantal asielzoekers op kan vangen. Het nadeel daarvan is dat het Coa dan kampt met veel kleine locaties die allemaal bemenst moeten worden. Dat gaat op de huidige arbeidsmarkt niet lukken, schrijft de staatssecretaris, en hij kan gemeenten in zo’n stelsel niet dwingen om iets grotere gezamenlijke locaties toe te staan.

In zijn brief aan de Kamer beschrijft de staatssecretaris verder dat hij op basis van de huidige wetgeving gemeenteraden al kan passeren voor het openen van zogeheten ‘gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties’. Dat zijn aanmeldcentra die het huidige aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel moeten ontlasten.

Dat is juridisch niet zomaar geregeld en kost zeker anderhalf jaar, blijkt uit de brief. Maar met meerdere aanmeldcentra (Van der Burg mikt op vier verspreid over het land) is ‘een zekere mate van stabiliteit en flexibiliteit op een belangrijk onderdeel van het asielproces’ in ieder geval geregeld.

Dat gemeenten gedwongen moeten gaan worden is een bittere pil voor deze staatssecretaris, die er liever in goed overleg uit was gekomen. Hij moet nu erkennen dat dit niet lukt.

De Veiligheidsregio’s vragen al langer om een wet waarmee het Rijk dwang kan uitoefenen op gemeenten. Het Veiligheidsberaad, het overleg van de regio’s, is dan ook tevreden dat het kabinet stappen zet om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Volgens voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, had de staatssecretaris dat al eerder moeten doen, ‘maar beter laat dan nooit’.

Asielzoekers slapen in sporthallen

Vriend en vijand zijn het er over eens dat de huidige situatie in de asielopvang niet houdbaar is. Al bijna twee jaar jaar zijn er structureel te weinig opvangplekken, waardoor asielzoekers slapen in sporthallen en evenementenhallen. Het Rode Kruis zette tentjes neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, en regelmatig slapen daar mensen op stoelen in de gang.

Het aangekondigde wetsvoorstel levert daarvoor geen snelle oplossing. De staatssecretaris zet de komende weken vooral in op veel tijdelijke huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Vanwege de vastgelopen woningmarkt heeft een derde van het totaal aantal bewoners van asielzoekerscentra al een vergunning, en daarmee recht op een huis.

Vanaf 2023 moeten alle gemeenten bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Dat kan met bijvoorbeeld grote asielzoekerscentra, kleine opvanglocaties voor tieners of sobere locaties voor wie weinig kans maakt op een verblijfsvergunning.

