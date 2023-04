Kabinet gaat arbeidsmarkt stevig hervormen

‘De eensgezindheid is opvallend’

Meestal leidt het dossier arbeidsmarkt tot grote ruzies, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Dit keer niet. “Nu zijn politiek, werkgevers, uitzendbureaus en werknemers opvallend eensgezind”, vertelt hij. “Dat zal er vast mee te maken hebben dat er al zoveel over gesproken is.”

Toch denkt Wilthagen dat niet iedereen blij is met de nieuwe maatregelen. Zo moeten zzp’ers een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. En, zo weet hij, daarvoor is het animo laag. Verder maakt hij zich zorgen over mensen met een beperking, ouderen en mensen met een migratieachtergrond. Als een vast contract de norm is, zal een werkgever langer twijfelen om iemand in dienst te nemen.

Wat hij niet begrijpt is dat na drie jaar aaneengesloten tijdelijke contracten, pas na vijf jaar weer een contract mag worden aangeboden. “Die vijf jaar snap ik niet. Waarom niet drie of twee jaar? Vijf jaar is lastig te overzien voor zowel werkgevers als werknemers. Dan kan een bedrijf ook al weer zijn overgenomen of gefuseerd.”