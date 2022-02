Kabinet en OMT zijn het eens: de versoepelingen die minister Kuipers vanavond wil aankondigen zijn verantwoord

Opnieuw versoepelt het kabinet zoals een sneeuwbal van een berg rolt: steeds sneller en omvangrijker. Per eind februari wil het zo ongeveer alle maatregelen al opheffen. Volgens bronnen die de NOS sprak, moeten dan slechts enkele basismaatregelen, zoals ventilatie, geen handen schudden en testen bij klachten handhaven.

Dan verdwijnen dus de anderhalvemeterregel, het dringende advies om mondkapjes te dragen en het coronatoegangsbewijs. Ook kunnen cafés en clubs weer tot diep in de nacht of ochtend openblijven. Nu is de sluitingstijd 22 uur, vrijdag wordt dit 1 uur. Die nieuwe sluitingstijd zal dus één week gelden.

Het pessimisme dat in december een – voor Europa unieke – lockdown inluidde, heeft bij het kabinet plaatsgemaakt voor groot optimisme. Zo groot dat het snellere stappen zet dan het OMT adviseert.

Minister Kuipers maakt vanavond versoepelingen bekend Vanavond geeft minister Kuipers een persconferentie over voorgenomen versoepelingen van de coronaregels. Premier Mark Rutte daar niet bij. Hij heeft een debat in de Eerste Kamer. De meeste versoepelingen zijn al bekendgemaakt. Zo wordt de anderhalve meter afstand in theater- en concertzalen waarschijnlijk geschrapt, evenals het thuiswerkadvies. De openingstijden voor de horeca worden zo goed als zeker verruimd naar 1 uur.

Kwetsbaren

De virologen en epidemiologen noemen de maatregelen die het kabinet voor aankomende vrijdag wil doorvoeren verantwoord. Dan verschuift onder meer de sluitingstijd en mogen cafés en theaters meer bezoekers ontvangen. Daarnaast vraagt het OMT om voorlopig nog enkele maatregelen in stand te houden, vooral om kwetsbaren te beschermen. De adviesclub verwacht dat de huidige besmettingsgolf volgende week zijn piek bereikt. Maar als de maatregelen verder worden afgeschaald, dan zal het aantal besmettingen langzamer dalen. Omdat kwetsbaren daardoor langer meer risico lopen, vraagt het OMT om in bijvoorbeeld supermarkten wel de anderhalve meter in stand te houden. Ook roepen de adviseurs nogmaals op om medische mondmaskers ter beschikking te stellen aan kwetsbaren.

Het kabinet lijkt vooralsnog dit advies niet te willen opvolgen, net als dat om de coronatoegangsbewijzen voorlopig in stand te houden in cafés, theaters en musea. Het OMT noemt de toegangsbewijzen als alternatief voor het houden van afstand en het dragen van mondkapjes op deze plekken. Het kabinet lijkt te streven naar een opening zonder afstandsnorm én zonder QR-code. Wel zou het van plan om een 1G-beleid te voeren voor zeer drukbezochte evenementen. Dan moet iedere bezoeker zich vooraf laten testen, gevaccineerd of niet.

Het OMT adviseert verder om het thuiswerkadvies niet in één keer, maar gefaseerd af te schalen. Maar als het aan het kabinet ligt, vervalt het in één keer, eind volgende week.

Nieuwe variant

Zo snel zo vergaand versoepelen is niet zonder risico, bleek in de zomer van 2020 en afgelopen zomer twee keer. In juli besloot het kabinet alle horeca, inclusief het nachtleven in één keer open te gooien. De nachtclubs bleken een enorme besmettingshaard voor de nog ongevaccineerde jongeren. Twee weken later trok het kabinet dit besluit weer in.

In september besloot het kabinet om de meeste nog geldende maatregelen, waaronder de anderhalve meter, het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht af te schaffen. Het wakkerde de groei van het aantal besmettingen verder aan. Die golf ging pas weer liggen in december, toen de samenleving grotendeels op slot was gegooid.

Maar de omstandigheden nu zijn anders. Ook het OMT wijst erop dat de ziekenhuizen, ondanks het nog immer torenhoge aantal besmettingen, nauwelijks vol lopen. Bovendien hebben veel meer mensen immuniteit opgedaan, door vaccinaties en door de ziekte door te maken. Het OMT laat dit wel gepaard gaan met een belangrijke disclaimer: als er een variant opduikt die toch weer tot meer opnames leidt, dan moet het kabinet bereid zijn de maatregelen weer op te schalen.

Isolatieduur omlaag Het OMT adviseert het kabinet om de isolatieduur voor een positief getest persoon terug te brengen van zeven naar vijf dagen. Dat is mits deze persoon dan al 24 uur klachtenvrij is. Als iemand klachten blijft houden, dan geldt een maximale isolatie van 10 dagen. Volgens het OMT leidt de verkorting van de isolatie met de omikronvariant tot een ‘beperkt risico’. Wel moeten mensen die uit isolatie komen, vijf dagen een medisch mondmasker dragen en anderhalve meter afstand in acht nemen.

