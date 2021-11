Kabinet besluit vrijdag over het aanscherpen van coronaregels, daarna persconferentie verwacht

Het kabinet besluit aanstaande vrijdag of het overgaat tot het nemen van nieuwe coronamaatregelen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat het Outbreak Management Team (OMT) woensdagavond bij elkaar komt en donderdag met een advies komt. Daarover praat het kabinet vrijdag. Die avond wordt dan ook een persconferentie van premier Mark Rutte en De Jonge verwacht.

In eerste instantie zou het kabinet volgende week vrijdag besluiten wat te doen met de coronaregels. Maar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames loopt hard op en het kabinet ziet nog niet de gewenste omslag daarin. “Daarom hebben we gevraagd het OMT-advies naar voren te halen, zodat we op korte termijn tot besluitvorming kunnen overgaan”, aldus De Jonge. Hij wil van de experts weten wat nodig is om de “kentering te forceren”.

‘Het gaat niet goed’

De minister wil niet “vooruitlopen” op welke maatregelen het kabinet mogelijk gaat nemen, maar dat de maatregelen worden aangescherpt lijkt zo goed als zeker. “Als het in dit tempo doorgaat, gaat het niet goed”, zegt De Jonge. De coronacijfers van de afgelopen dagen zitten “aan de bovenkant” van de prognoses en daarom verwacht de minister niet dat de gewenste kentering deze week gaat komen. Hij noemt de situatie “somber en zorgelijk”.

