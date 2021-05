Het demissionaire kabinet besluit dinsdag over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 18 mei. Een overleg tussen onder anderen premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge van volksgezondheid en OMT-voorzitter Jaap van Dissel in het Catshuis leverde zondag geen beslissingen op. Voor dinsdagavond staat een persconferentie gepland waarin Rutte en De Jonge een toelichting zullen geven.

In het Catshuisoverleg werd gesproken over stap 2 van het openingsplan dat het demissionaire kabinet eind april presenteerde. Daarin is onder meer voorzien in het openstellen van dierentuinen, pretparken en sport-, toneel- en muziekscholen. In het oorspronkelijke plan zouden deze vanaf dinsdag al open kunnen, maar vorige week liet het kabinet al weten dat daarvoor de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames nog te hoog liggen.

Hoewel de bezetting in de ziekenhuizen de afgelopen dagen licht is gedaald, is er nog geen sprake van een daling van minimaal 20 procent op weekbasis. Het OMT stelde in haar laatste openbare advies die daling als grens voor verdere versoepelingen. Bij de eerste stap van het openingsplan besloot het kabinet nog af te wijken van het OMT-advies, maar vorige week liet het al weten voorlopig te willen wachten.

Ruimte voor zorgpersoneel

In haar laatste advies waarschuwde het OMT nadrukkelijk dat een verdere daling van besmettingen en ziekenhuisopnames afhankelijk zijn van een goede naleving van de nog wel geldende maatregelen. De recente drukte in winkelstraten en bijvoorbeeld op Koningsdag stellen de adviseurs niet gerust. Bovendien ligt de druk in de ziekenhuizen al langere tijd zo hoog dat het personeel vakanties moet intrekken.

Om ruimte te bieden voor zorgpersoneel om ook vrij te kunnen nemen, zal de bezetting snel moeten dalen. Het OMT wijst erop dat er ook nog veel uitgestelde zorg ingehaald zal moeten worden, en roept daarom op te mikken op een maximale ic-bezetting van 200 tot 250 per 1 juli. Zondag daalde het aantal patiënten op de ic met 11 naar 767. In totaal liggen er nog 2435 mensen met covid in de ziekenhuizen.

Mogelijk wordt er dinsdag ook meer duidelijk over de mogelijkheden tot reizen in de zomervakantie. Het huidige, dingende advies om alleen naar het buitenland te reizen als dat noodzakelijk is loopt op 15 mei af. Vorige week riep demissionair minister De Jonge nog op te wachten met het boeken van vakanties tot er meer duidelijkheid is.

