Kabinet beëindigt lockdown na ruim half jaar

Na een maanden voortslepende lockdown en tegenvallende coronacijfers, is plots het optimisme ingetreden bij het kabinet. Niet alleen kondigden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge vrijdagavond aan dat er vanaf zaterdag 5 juni meer mogelijk is, ook verwachten zij op 30 juni het land nog verder te kunnen openen. Die versoepeling komt dan drie weken eerder dan gepland.

Het kabinet is overtuigd dat dit kan, omdat de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames sinds een paar weken fors dalen. Rutte: “Alle eerdere prognoses lijken uit te komen.” In feite komt er volgende week een einde aan de lockdown, zegt Rutte: “Heel lang gold: gesloten tenzij. Dat wordt nu: open tenzij.”

Mondkapjesplicht blijft gelden

Op 5 juni gaan instellingen binnen, zoals musea, restaurants en buurthuizen weer open. Horeca kan dan tot 10 uur ‘s avonds open blijven. Ook geldt het advies om maximaal vier gasten thuis uit te nodigen, in plaats van twee. Als de versoepeling eind juni doorgaat, wordt dit acht. Dan mogen cafés en restaurants ook open blijven tot 12 uur ’s avonds. Ook zijn sportwedstrijden en festivals dan weer toegestaan. Volgens De Jonge kunnen festivals als Lowlands aan de slag om hun vergunningen rond te krijgen. Tot eind juni zijn grootschalige bijeenkomsten nog niet mogelijk. Grote schermen om gezamenlijk EK-wedstrijden te kijken, zijn verboden.

Gedurende de zomer blijven de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht gelden. De anderhalve meter komt te vervallen als een evenement bezoekers vooraf laat testen. Vanaf volgende week kunnen restaurants of instellingen hun gasten ook al vragen om zich te laten testen. Dan mogen meer mensen bij elkaar komen dan het nieuwe maximum van 50 personen.

Negen miljoen prikken gezet

De vergaande versoepeling is opmerkelijk, na maanden van pessimistische boodschappen. Maandenlang waren Rutte en De Jonge zeer voorzichtig met het heropenen van de samenleving. Bij elke stap benadrukten de twee de grote risico's. Ook nu neemt het kabinet een ‘gecalculeerd risico’, zegt Rutte. “Als volgende week de hemel naar beneden valt en de cijfers ineens de lucht in schieten, dan hebben we een nieuwe situatie.” Maar het OMT acht dit onwaarschijnlijk, zegt de premier.

De voorgenomen versnelde heropening doet denken aan vorig jaar zomer, toen het kabinet ook sneller dan gepland de samenleving van het slot haalde. Daarmee leidde het, erkende Rutte later, de tweede golf van het najaar in.

De situatie is nu anders, zegt de premier. “Het grote verschil is dat nu 9 miljoen prikken zijn gezet. De immuniteit is zo hoog dat er meer kan. Al moeten we nog steeds opletten.” Door de vaccinaties worden nu nog nauwelijks kwetsbaren en ouderen opgenomen in de ziekenhuizen.

Het kabinet durft zelfs al verder vooruit te kijken, voor na de zomer. Experts houden rekening met een nieuwe opleving van het virus in het najaar, door mutaties waarop de vaccins minder grip hebben of omdat sommige groepen zich niet hebben laten vaccineren. Mogelijk zijn dan nog altijd afstandsregels of mondkapjes nodig. Over die ‘endemische’ fase wil het kabinet voor de zomer in debat met de Tweede Kamer.

Lees ook:

Theaters en musea gaan weer open: maar moeten we straks in de rij voor een staafje in de neus?

Culturele instellingen mogen na een half jaar weer beperkt open. Vanaf 5 juni zijn bezoekers welkom in de meeste theaters, musea en bioscopen. Sommige zalen kiezen ervoor pas in september open te gaan. Waar krijgen de bezoekers mee te maken?