Kabinet akkoord over begroting, pakket volgens Kaag ‘evenwichtig’

Wel zegt ze dat de begroting gedekt is. Of iedereen voor wie nu armoede dreigt opgelucht adem kan halen, kan ze niet zeggen. “Ik kan niet in de portemonnee van eenieder kijken.” Wel heeft het kabinet “met oog” voor de lagere inkomens de begroting gemaakt.

Eerder woensdag lekte al uit dat in totaal 2 miljard naar een betere koopkracht voor de lagere en middeninkomens gaat. Dat wordt onder meer betaald door de lasten voor bedrijven en de hoogste inkomens te verhogen, zei een bron eerder. Wel zou er nog een gat zijn van 300 miljoen euro. Of dat gat gedicht wordt met belastingen of bezuinigingen, wilde Kaag niet zeggen.

Van het geld worden onder meer de huurtoeslag en kind-gebonden budget verhoogd. Ook worden mensen minder snel gekort op de bijstand.

Volgens Kaag is het akkoord tot stand gekomen in “goede sfeer”. Binnen het kabinet was politieke spanning of er bezuinigd zou worden, of dat de lasten voor bedrijven en de rijken omhoog zouden gaan. Vooral de VVD wilde niet dat grote bedrijven zouden opdraaien voor de kosten, zei demissionair economieminister Micky Adriaansens eerder.

Omdat het kabinet is gevallen, komt er weinig nieuw beleid. Van demissionaire kabinetten wordt verwacht dat ze terughoudend zijn met grote uitgaven. Toch komt er geld voor armoedebestrijding: het Centraal Planbureau waarschuwde voor fors toenemende armoede als het kabinet niet zou ingrijpen. Verschillende armoederegelingen zouden eind dit jaar aflopen zonder actie van het kabinet.