Kaag wil meer vrijheden voor gevaccineerde - en bekritiseert daarmee haar eigen kabinetsbeleid

Mensen die gevaccineerd zijn, moeten met een vaccinatiebewijs snel meer vrijheden krijgen, vindt D66-lijsttrekker Sigrid Kaag. Zij wil vaccinatie “belonen” door voor deze groep de coronamaatregelen te versoepelen. Voor anderen die nog wachten op een vaccin, moeten er gratis sneltesten komen. Horeca, onderwijs, winkels en voetbalstadions kunnen zo eerder en veilig open, denkt D66.

“Je kunt niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet”, aldus Kaag. Zij pleit ervoor om ‘de vrijheid te omarmen die het vaccineren kan brengen, ook als dat tijdelijke maatschappelijke tweedeling met zich meebrengt’, sprak ze zaterdagmiddag op het online verkiezingscongres van D66.

Stevige kritiek op eigen kabinet

Met het plan levert D66-lijsttrekker Kaag stevige kritiek op het coronabeleid van het kabinet, waar Kaag zelf als minister deel van uitmaakt. Het kabinet staat zeer afhoudend tegenover het idee van vaccinatiebewijzen, omdat dat betekent dat de overheid verschil gaat maken in de behandeling van mensen die wel en niet gevaccineerd zijn.

Volgens Kaag zijn privileges voor gevaccineerden en negatief geteste mensen toch nodig. De epidemie gaat een nieuwe fase in, waarin de diepe sociale, economische en psychische schade van de coronamaatregelen zichtbaar worden. Die economische en maatschappelijke gevolgen vragen gelijke aandacht als de medische problemen van corona, aldus Kaag zaterdag op het online verkiezingscongres. “Met vaccinatiebewijzen en sneltesten is het mogelijk om het leven weer veilig op gang te brengen, met name voor jongeren die nog lang niet aan de beurt zijn voor een vaccin”.

D66 gaat de campagne in door zich flink af te zetten tegen het coronabeleid van het kabinet. Kaag noemt dat beleid kortzichtig. Het komt volgens haar te vaak neer op “doormodderen, waarbij de politicus handelt als manager”. Ideeën komen nauwelijks meer aan bod, aldus de lijsttrekker, in verkapte kritiek op VVD-premier en lijsttrekker Rutte.

Kaag beklaagt zich ook over de compromissen die de politiek de afgelopen jaren maakte. “Als de politiek jaar na jaar spanningsloze compromissen sluit, ontstaat er een kille brei die niemand meer herkent. Het is het recept voor een samenleving waar niemand zich meer gehoord of thuis voelt”. Ook daarmee neemt zij afstand van het kabinetsbeleid.

Voor het invoeren van vaccinatiebewijzen kan Nederland volgens haar een voorbeeld nemen aan Israël. Daar krijgen mensen met een vaccinatiebewijs weer toegang tot het maatschappelijke leven. Zolang in Nederland nog lang niet iedereen het vaccin heeft gehad, kan dat ook met sneltesten. “Ik zie al het voor me: opa die net gevaccineerd is kan eindelijk weer uit eten met kleindochter met negatieve test.”

Gezondheidsraad

De politieke discussie over vaccinatiebewijzen is nog maar net begonnen. Het kabinet vroeg onlangs vanwege grote twijfels advies aan de Gezondheidsraad. Het kabinet vreest dat het belonen van vaccinatie neerkomt op indirecte vaccinatiedwang. Wie niet vaccineert, is in het nadeel.

De Gezondheidsraad oordeelt dat cafés, scholen en ziekenhuizen op zichzelf een vaccinatiebewijs kunnen vragen. Juridisch is dit mogelijk zonder de niet-gevaccineerden te discrimineren. Wel wijst de Gezondheidsraad op de gevoeligheid dat wel of niet vaccineren meer is dan alleen een eigen keuze. Het is de overheid die bepaalt wanneer iemand aan de beurt is voor een vaccin. Of het eerlijk is om sommige mensen bepaalde vrijheden toe te kennen, maar anderen niet die nog geen kans heeft gekregen ingeënt te worden, zal per situatie beoordeeld moeten worden, aldus de Gezondheidsraad.