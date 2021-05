Kaag: Vermoeden dat Russische krijgsmacht op de hoogte was van arrestatie Protasevitsj

De Tweede Kamer schaarde zich dinsdag achter de scherpe veroordeling van de Europese Raad van de ongekende ‘luchtpiraterij’ en ‘staatsterreur’, waarbij de Wit-Russische autoriteiten een Ryanair-lijnvlucht op weg naar Vilnius dwongen te landen in Minsk om zo journalist en dissident Roman Protasevitsj te arresteren. Sigrid Kaag vervangt vanaf vandaag minister Stef Blok van buitenlandse zaken, die is opgeschoven naar economische zaken waar hij partijgenoot Van ‘t Wout vervangt.

Nederland moet niet alleen de vrijlating van journalist Roman Protasevitsj en zijn vriendin eisen, maar ook die van 300 tot 400 politieke gevangenen, plus nieuwe en vrije verkiezingen, aldus Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66). VVD-Kamerlid Ruben Brekelman pleit voor nog steviger druk. Bijvoorbeeld in de olie- en gassector. Het CDA wil de Magnitsky-wet inzetten, waarmee mensenrechtenschenders wereldwijd strenge sancties opgelegd kunnen worden. Kamerlid Agnes Mulder: “Als dit hier in Europa kan gebeuren, kan het op andere plekken ook.” De SP noemt de arrestatie een ‘provocatie van de EU’, maar wil voorkomen dat economische sancties de bevolking hard raken.

Kaag belooft zich daarvoor in te spannen in vervolgoverleg, over de precieze aard van de sancties. “Die moeten afschrikwekkend zijn”, aldus Kaag. Tegen Wit-Russische autoriteiten waren al sancties in gang gezet vanwege de frauduleus verlopen verkiezingen en neergeslagen protesten van vorig jaar. Nu komen daar economische sancties bovenop.

Onafhankelijk onderzoek

Nederland wil net als de EU en de Navo dat er onafhankelijk onderzoek naar komt. Navo-chef Jens Stoltenberg veroordeelde de ‘staatskaping’ fel. Groot-Brittannië sloot zich bij de opstelling van de EU aan. Ook de Verenigde Staten overweegt sancties in nauwe samenwerking met de EU.

Maandagnacht gaf de Wit-Russische staats-tv videobeelden vrij van Roman. De gearresteerde journalist en activist zegt dat hij ‘in redelijke gezondheid’ verkeert en dat zijn arrestatie volgens de wet is verlopen. Beeld AP

Op vragen van Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) naar Russische betrokkenheid bij de arrestatie zei Kaag dat er een “vermoeden bestaat dat de Russische krijgsmacht op de hoogte was van de actie”. Ze baseert dit vermoeden op de nauwe militaire samenwerking tussen beide landen. Beide landen werken ook op ander gebied samen. Het regime van dictator Loekasjenko is economisch volkomen afhankelijk van Moskou.

Of er ook echt betrokkenheid is geweest van Rusland − zo zouden er Russen aan boord zijn geweest die het vliegtuig samen met Protasevitsj verlieten in Minsk − kan Kaag formeel niet zeggen. Sjoerdsma: “Als er rook opstijgt in die regio, blijkt het vaak Russische rook te zijn.” Het Kremlin heeft betrokkenheid ontkend. De drie personen die in Minsk van boord gingen zouden twee Wit-Russen en één Griek zijn.

Videobeelden

Maandagnacht gaf de Wit-Russische staats-tv videobeelden vrij van Protasevitsj. Daarin zegt hij dat hij ‘in redelijke gezondheid’ verkeert en dat zijn arrestatie ‘volgens de wet’ is verlopen. Hij bekent in de video ook een deel van de aantijgingen van het regime tegen hem. Volgens de gevluchte oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja is hij vrijwel zeker gemarteld. Romans vader Dzmitry (die ook gevlucht is uit Belarus) zei dat de neus van zijn zoon waarschijnlijk gebroken was, dat hij ‘niet als zichzelf’ praatte en ‘onder de make-up’ zat. Ook een woordvoerder van het VN-mensenrechtenkantoor vermoedt dat Protasevitsj verwondingen aan zijn gezicht heeft.

Ondertussen raakt Belarus verder geïsoleerd doordat vliegtuigmaatschappijen gehoor geven aan de oproep het Wit-Russische luchtruim te omzeilen. Dagelijks gaan er 400 vluchten over Wit-Rusland waarvan 300 ‘passeervluchten’. De EU heeft als onderdeel van de sancties het luchtruim gesloten voor vluchten van de Wit-Russische maatschappij Belavia. Het Poolse LOT en Baltic Airlines vliegen niet meer over Belarus, Air France, KLM, Finnair, Lufthansa en Austrian Airlines sloten zich daarbij aan.

Belarus heeft de ICAO, andere internationale vliegorganisaties en Europese en Amerikaanse vertegenwoordigers uitgenodigd als ze onderzoek willen doen.

