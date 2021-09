Kaag stapt op als minister van Buitenlandse Zaken na aannemen motie van afkeuring

Ze verbindt haar conclusies aan de motie van afkeuring, gisteravond ingediend door PvdA-Kamerlid Kati Piri, in het debat rondom het evacuatiefiasco in Afghanistan. De stemming vond vanavond plaats, maar vanmiddag was al duidelijk dat de motie zou worden aangenomen na de onverwachte steun van coalitiepartner ChristenUnie.

Kaag was zelf aanwezig in de Kamer tijdens de stemming. Er was de avond ervoor volgens Kaag ‘intens en intensief’ gedebatteerd over de evacuaties uit Afghanistan, zei ze in een verklaring. Ze zei nog altijd achter de inzet van de afgelopen periode te staan, maar vindt dat ze toch niet kan aanblijven. “In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd.”

Ze benadrukte dat het ministerie verder werkt om mensen te evacueren. “Buitenlandse Zaken was mijn passie, dat zal u niet ontgaan zijn”, zei Kaag in de Tweede Kamer, vlak nadat een kleine meerderheid de motie had gesteund. Ze noemde het een grote eer om de functie bekleed te mogen hebben.

78 stemmen voor en 72 tegen

De motie kreeg uiteindelijk 78 stemmen voor en 72 stemmen tegen. Ook de motie van afkeuring tegen demissionair minister van Defensie Bijleveld haalde een meerderheid. De voltallige oppositie en regeringspartij ChristenUnie stemden voor de moties, regeringspartijen VVD, D66 en CDA stemden tegen. De motie van wantrouwen, gisteravond ingediend door SP-Kamerlid Jasper van Dijk, haalde geen meerderheid.

Kaag heeft de andere bewindspersonen van D66 gevraagd in functie te blijven. Die zullen dat doen, zei Kaag. De D66-leider liet ook weten door te zullen gaan als fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, en dus ook met de formatie, zei ze in de Tweede Kamer. “Hopelijk gaan we een nieuw kabinet maken, we gaan formeren.”

Kaag had overigens niet weg gehoeven - een motie van afkeuring is nog geen motie van wantrouwen. Ook Ank Bijleveld kreeg er een aan haar broek - de CDA-defensieminister blijft wel aan. Eerder dit jaar liet Kaag weten, na het indienen van een motie van afkeuring tegen haar premier Mark Rutte rondom de ‘Omtzigt-functie-elders-affaire’, dat zíj er in zo'n geval haar conclusies aan zou verbinden.

ChristenUnie: handelen is niet goed geweest

“Uit alles blijkt dat er vanuit het Nederlandse kabinet onvoldoende coördinatie is geweest”, zo verklaarde de ChristenUnie eerder vandaag het besluit om de motie te steunen. “Dat handelen is, zoals de bewindspersonen zelf ook zeggen, niet goed geweest en wat ons betreft ook afkeurenswaardig.”

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder toonde zich in verschillende debatten al kritisch richting de verantwoordelijke bewindslieden. Met een aangenomen motie verweet hij ze onder andere de Kamer onvoldoende te informeren. En meermaals wees hij erop dat moties van de Kamer niet of te laat werden uitgevoerd. Toch was het, na het tot 2.45 uur durende Afghanistandebat van woensdag, niet direct duidelijk hoe zijn partij erin stond. Ceder liet na zijn naam onder de moties van afkeuring te zetten die PvdA’er Kati Piri heeft ingediend.

Bijleveld en Kaag toonden woensdag tijdens het debat al berouw: het kabinet heeft gehandeld op basis van verkeerde aannames. We hadden een blinde vlek, zei Kaag. De administratie van tolken, en ook ander lokaal personeel, had vele malen beter gemoeten, vervolgde Bijleveld enkele uren later. Demissionair minister-president Rutte vulde vlak voor het eind van het debat aan dat hij nog veel eerder van zichzelf had moeten laten horen. Maar die spijtbetuigingen gingen de Kamer niet ver genoeg, getuige de moties van afkeuring.

