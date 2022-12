Kaag moet chaos rond slavernijexcuses temmen, maar wat kan ze doen?

Het blijft tot het laatste moment onzeker in welke sfeer de Nederlandse regering excuses gaat maken voor het slavernijverleden. De datum lijkt wel zo goed als vast te staan: die blijft 19 december, ondanks protesten van een aantal Surinaamse organisaties.

Vicepremier Sigrid Kaag is dinsdag begonnen aan een diplomatieke missie om de plooien glad te strijken in de aanloop naar 19 december. Op het Catshuis sprak Kaag namens het kabinet met Surinaamse en Antilliaanse gesprekspartners. Maar het is onduidelijk wat die sessie heeft opgeleverd en of die heeft geleid tot toenadering. Donderdag reist zij naar de Surinaamse hoofdstad Paramaribo.

Enkele Surinaamse organisaties voelen zich ook na dat tweede gesprek op het Catshuis zo slecht gehoord dat zij woensdag een kort geding doorzetten. Zij eisen dat de rechter een stokje steekt voor de 19de december als de datum voor excuses. Volgens hen is het kabinet nog steeds van plan vast te houden aan die datum.

Desnoods via de rechter excuses op 1 juli afdwingen

“Slordig”, noemt Joancy Breeveld, de advocaat van vijf kleinere Surinaamse organisaties, de werkwijze van het kabinet. Excuses op 1 juli zijn de inzet, desnoods via de rechter. Maar andere organisaties en gesprekspartners hebben nog niet gereageerd. Onder andere Mitchell Esajas (Black Archives), Linda Nooitmeer (Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden), activiste Peggy Wijntuin en econoom Armand Zunder waren uitgenodigd.

Terwijl de klok tikt, is het kabinet zelf nog steeds hoopvol dat excuses en de bijbehorende gebaren voldoende draagvlak kunnen krijgen bij de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Vicepremier Kaag wil weinig kwijt over de inhoud van de gesprekken die zij op het Catshuis heeft gevoerd. “Maar de sfeer is om verbinding te creëren”, zei zij afloop.

Kaag zegt dat het ‘erbij hoort’ dat er verschillen van inzicht zijn over de beste wijze om het slavernijverleden te erkennen en noemt het haar missie om ‘te luisteren’. Een van de onderwerpen die is besproken is hoe het herstel na het slavernijverleden in het heden vorm kan krijgen in het onderwijs of door actieve racismebestrijding.

Concrete woordkeuze kan verschil maken

Maar welke politieke uitweg heeft het kabinet achter de hand om van excuses op 19 december een ‘betekenisvol moment’ te maken? Dat was wat premier Mark Rutte eerder beloofde. In zijn naam vertrekt Kaag donderdag naar Suriname om daar naar oplossingen te zoeken.

Het belangrijkste probleem dat Kaag als troubleshooter moet oplossen, is om zowel de Surinaamse regering als het Surinaamse Nationale Comité Herdenking Slavernij weer aan boord te krijgen. Het kabinet heeft al laten doorschemeren dat zij suggesties kunnen leveren voor de tekst waarmee premier Rutte op 19 december reflecteert op het Nederlandse slavernijverleden. De concrete woordkeus kan veel verschil maken voor de manier waarop excuses worden ontvangen.

Maar de manoeuvreerruimte is politiek vrij beperkt. Het kabinet houdt vast aan de datum van 19 december voor excuses. Een handreiking na de stortvloed van kritiek zou kunnen zijn om aan 1 juli ook gewicht toe te kennen, door bijvoorbeeld alsnog de koning een rol te geven of Rutte naar Suriname te sturen. Voor de nazaten van de slaafgemaakten heeft 1 juli een gevoelswaarde die vergelijkbaar is met Bevrijdingsdag in Nederland.

Geërgerd over de Surinaamse en de Antilliaanse kritiek

Een extra gebaar maken lijkt politiek niet mogelijk omdat met name de VVD zich daartegen verzet. De fractie van de VVD is geërgerd over de Surinaamse en de Antilliaanse kritiek. Aanvullende eisen die sommige groepen stellen zijn onbespreekbaar en worden door de VVD-fractie ‘bizar’ genoemd. Ook het CDA vindt het ‘hoogst ongebruikelijk’ dat Surinaamse organisaties alsnog vragen om bijvoorbeeld het gebruik van het woord ‘neger’ strafbaar te stellen als gebaar.

Premier Rutte kampt daarnaast met het probleem dat in de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap niet is vergeten dat hij in 2020 nog zei dat hij excuses niet nodig vond, en dat hij in 2021 nog vond dat het niet het juiste moment was. Al die gevoeligheden komen weer naar boven nu onder hoogspanning in een paar dagen tijd een uitweg gevonden moet worden.

Surinaamse buitenlandminister Albert Ramdin: ‘Excuses aanbieden gaat normaal gesproken in overleg’ De Surinaamse minister van buitenlandse zaken Albert Ramdin zegt niet te weten wat het land van de Nederlandse excuses voor slavernij moet verwachten. De datum van 19 december, waarop Nederland Suriname excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden komt rap dichterbij. Toch heeft Albert Ramdin, de Surinaamse minister van buitenlandse zaken, nog “weinig gehoord over wat op 19 december de bedoeling is”, vertelt hij telefonisch aan Trouw. Kaag is volgens Ramdin “van harte welkom”. Wel is de bewindsman benieuwd naar het verhaal waarmee Kaag naar Suriname komt. “Graag horen we de visie van de Nederlandse regering. Het aanbieden van excuses gaat normaal in goed overleg met de andere partij. Dat is ook de boodschap die we aan Kaag uitdragen.” (Anne ter Rele)

