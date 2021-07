Kaag legt zichzelf een voorbeeldfunctie op, maar dat blijkt een zware last

De D66-leider heeft met terugwerkende kracht ‘spijt’ van de documentaire die de VPRO van haar maakte. De lovende recensies – ‘oprecht, open en intrigerend portret’ aldus Trouw – bij de uitzending in januari ten spijt, de zaak schaadt ook de journalistiek.

Kritiek op een te kleffe band tussen pers en politiek is van alle tijden, maar nooit zonder enige grond. Wie kent de documentaire over Jesse Klaver uit het vorige formatiejaar 2017 nog? BNNVara zond deze film uiteindelijk nooit uit, na kritiek dat de regisseur te nauw bevriend was met zijn hoofdpersoon. Hij was daarna wel in bioscopen te zien.

In de toeslagenaffaire kregen de media van Pieter Omtzigt in het algemeen het verwijt van een te innige band met politici. Dat gaat ten koste van aandacht voor echte problemen, en schaadt de tegenmacht, aldus Omtzigt.

Een zware last op de schouders

Kaag won de verkiezingen met een campagne die draaide om haar persoon. Net als destijds haar verre voorganger Hans van Mierlo, die met zijn jongensachtige uiterlijk en losse stijl symbool stond voor de politieke vernieuwing in de jaren zestig. Dit type nieuw leiderschap bestaat bij de gratie van contrast met het oude en legt een zware last op de schouders van een politicus. En daarmee op een partij. Nieuw leiderschap klinkt verfrissend, maar kan ook afleiden van de inhoud zelf. Ook al is de politicus de drager van zijn of haar idealen.

Nu ligt de e-mailwisseling over de gewraakte Kaag-documentaire Van Beiroet tot Binnenhof op straat. Opnieuw via GeenStijl, die eerder zorgde voor een storm in de formatie met de gelekte persoonlijke notities van Omtzigt. Ditmaal kreeg de website het materiaal via een Wob-procedure van een lezer.

Openheid boven alles. Achter de schermen bleken Buitenlandse Zaken en D66 een handje geholpen door de VPRO, druk bezig geweest met beeldvorming. Dat schaadt alle partijen, de nevenschade is een nog heviger hetze tegen Kaag op sociale media.

Zelfopgelegde voorbeeldfunctie

Het lastige is dat het nieuwe leiderschap dat Kaag predikt óók meer openheid inhoudt. Het oude kabinet-Rutte struikelde mede over dit gebrek aan openheid, Rutte zelf werd met zijn falende geheugen en de ‘Rutte-doctrine’ de verpersoonlijking van deze oude bestuurscultuur. Het verhoogt de druk op de inhoud die de formatieteams deze weken moeten produceren. Er is haast te veel dat anders en beter moet. En dan moet het ook nog transparant. Nieuw leiderschap blijkt hard werken in de modder van het Binnenhof.

Kaag is zich van deze zelfopgelegde voorbeeldfunctie bewust. Deze week kwam ze met een open brief, waarin ze onder meer excuus maakte voor haar te zeer op de persoon gerichte aanval op Geert Wilders in een debat over Syrië. De brief was ook een pleidooi voor de kunst van het luisteren. De essentie van politiek, volgens Kaag. Dat luisteren gaat misschien wel het best in stilte.

