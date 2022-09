Kaag legt link tussen complot Baudet en bedreigingen: ‘Dit is gevaarlijk’

Het was gisteravond een grote frustratie voor menig politicus: opnieuw ging het vooral over Thierry Baudet. Terwijl er op Prinsjesdag inhoudelijk zó veel te discussiëren viel – over hoge inflatie, dalende koopkracht en een in allerijl ingesteld energieplafond bijvoorbeeld – roerde de FvD-leider andermaal een complottheorie aan.

Hij stelde daarmee rechtstreeks minister Sigrid Kaag (financiën) in een kwaad daglicht. Zij zou in Oxford hebben gestudeerd aan een ‘opleidingsinstituut voor Westerse geheime diensten. Voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen plannen.’ Een spionnenschool waar de Britse geheime dienst mensen rekruteerde, voegde hij daaraan toe. Precies tijdens die woorden besloot het voltallige kabinet de vergadering te verlaten.

Staatsvijand of terrorist

In een reactie voor de camera van RTL Nieuws wees Kaag erop dat zij met regelmaat bedreigd wordt. En daarbij wordt uitgemaakt voor collaborateur, staatsvijand of terrorist. “De toonzetting is dat je alles mag zeggen, alles mag insinueren, mensen mag beledigen en met de waarheid mag spelen”, zei de minister. “Maar dat is gevaarlijk.” Kaag zei ‘de grenzen van haar integriteit’ te moeten bewaken. “Maar ook die van mijn kinderen en man. Die hebben ook een grens in wat zij willen dat er gezegd wordt. En de angst dat er iets met hun moeder gebeurt.”

Op het moment dat Kaag besloot weg te lopen, waren enkele collega-ministers al onderweg naar de uitgang. Alle anderen volgden haar voorbeeld. “Het fijne was, zonder dat ik daar per se op rekende, dat iedereen hetzelfde voelde. Als je dat voelt als team, is dat een ontzettend belangrijk signaal.”

Een signaal dat ook wel tot kritiek leidde. Want het kabinet is te gast in de Tweede Kamer, en zit daar nota bene om verantwoording af te leggen aan de volksvertegenwoordiging. “Ik laat me door niets en niemand op deze manier wegzetten. Ook niet in het parlement waar ik te gast ben”, zei Kaag daarover.

‘De Kamer verlaten mag’

Dat een voltallig kabinet de Kamer uitbeent, was hoe dan ook nooit eerder gebeurd. “Uniek, maar staatsrechtelijk niets mis met dit signaal”, concludeerde Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht in Leiden, op Twitter. “Er is geen staatsrechtelijke plicht om te luisteren naar Kamerleden, alleen tot (ver)antwoorden.”

Het is niet voor het eerst dat een politicus bedreigingen in verband brengt met uitspraken van FvD-volksvertegenwoordigers. In januari verscheen al een man met een brandende fakkel aan de deur bij Kaag. CDA-minister Hugo de Jonge, die eerder al thuis door dezelfde man werd lastiggevallen, linkte toen al naar Forum-uitspraken in de Kamer. In het bijzonder naar de opmerking van FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen dat ‘er tribunalen komen’ om de verantwoordelijken voor het coronabeleid te berechten.

Kaag hield zich destijds meer op de vlakte. In tegenstelling tot haar D66-partijgenoot Sjoerd Sjoerdsma, aan wie de tribunalen-opmerking rechtstreeks was gericht. Dat kwam hem op een reeks aan doodsbedreigingen te staan, benadrukte hij vorige week, toen hij als slachtoffer sprak bij de rechtszaak tegen een van de dreigers. “In datzelfde weekend [na de tribunalen-uitspraak, red.] moest ik meermaals aangifte doen vanwege doodsbedreigingen, iets dat ik als Kamerlid de negen jaar daarvoor nooit heb hoeven doen.”

