Kaag en Klaver trekken streep: ‘niet met extremisten besturen’

D66 en GroenLinks grijpen de gemeenteraadsverkiezingen aan om duidelijk stelling te nemen tegen ‘ophitsers en extremisten’.

Leiders Sigrid Kaag en Jesse Klaver verklaren deze zaterdag in toespraken op congressen dat hun partijen lokaal niet samen met PVV of Forum voor Democratie zullen besturen. Bovendien roepen ze andere partijen op dit voorbeeld te volgen.

Kaag noemde PVV en FvD tijdens haar toespraak niet bij naam, maar de boodschap was duidelijk. “Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel. In de Tweede Kamer draagt het een das”, zei ze.

“Met een luttel zetelaantal verlamt het vaak de parlementaire orde. En nu klopt het op de deuren van raadszalen in alle delen van Nederland.”

Die fakkel verwijst naar het incident van vorige maand, toen iemand met een brandende toorts ‘s avonds aan haar deur verscheen. De man kreeg zes maanden cel vanwege bedreiging van de D66-leider. Sindsdien is haar beveiliging verder opgeschroefd.

Koppeling tussen corona en WOII

Kaag haalde zaterdag naar FvD uit vanwege de koppeling die deze partij legt tussen de bestrijding van de corona-pandemie en de Tweede Wereldoorlog.

“Maatregelen die noodzakelijk zijn om onze gezondheid te beschermen worden vergeleken met de Holocaust, waarmee de grootste misdaad van de menselijke geschiedenis wordt gebagatelliseerd. Dit extremisme inspireert bedreigingen aan het adres van publieke ambtsdragers.”

Volgens de D66-leider is het belangrijk dat partijen zich voor de verkiezingen uitspreken over het eventueel uitsluiten van anderen: “Wij gaan niet met het extremisme besturen en ik roep al mijn landelijke collega’s op om diezelfde duidelijkheid te geven.”

Systematische aanval op de rechtsstaat

Die duidelijkheid kwam er nog diezelfde dag, van GroenLinks-collega Klaver. “Wij willen na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen over woonbeleid en verbetering van sociale voorzieningen. Niet over de spelregels van de democratische rechtsstaat. Die staan vast”, zegt hij.

Klaver vindt dat ‘politici van Forum voor Democratie bezig zijn met een systematische aanval’ op die democratische rechtsstaat.

“In de Verenigde Staten bestormde een menigte het parlement na een oproep van Trump. Laat het in Nederland niet zover komen. Ook hier zijn er politici die mensen ophitsen, tegenstanders intimideren en zich weigeren neer te leggen bij besluiten van democratische meerderheden. Het is tijd om op te staan en een duidelijk signaal te laten horen: dit is niet normaal.”

FvD doet op 16 maart in ongeveer vijftig gemeenten mee aan de raadsverkiezingen, waaronder in de vier grote steden en in Maastricht en Groningen, PVV staat in circa dertig gemeenten op het stembiljet.

In de provincie Brabant waren VVD, CDA en een provinciale partij in 2020 bereid om met Forum voor Democratie te besturen. Die samenwerking liep een jaar later stuk, vanwege aanhoudende kritiek op de leider van de partij, Thierry Baudet.

