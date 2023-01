Juist in ‘ruige tijden’ vindt Mirjam Bikker (CU) dat ze moet opstaan. ‘Van bange mensen knapt dit land niet op’

Wie wil er in deze tijden nog fractievoorzitter worden? Mirjam Bikker, de eerste vrouwelijke leider van de ChristenUnie, weet waar ze aan begint. ‘Het is best een pittige stap, dat ga ik niet ontkennen.’

In de kamer van de fractievoorzitter van de ChristenUnie, op de vijfde verdieping van het tijdelijke parlementsgebouw, liggen nog steeds de spullen van Gert-Jan Segers. Documenten, een koffiemok, heel veel boeken, en memorabilia van een decennium Kamerlidmaatschap. Alsof er niets veranderd is.

Schijn bedriegt. Dinsdag, bij de politieke start van het nieuwe jaar, verandert voor de kleinste coalitiepartij opeens heel veel. Na zeven jaar zwaait Segers af als partijleider. Tijdens de wekelijkse fractievergadering wordt Mirjam Bikker (40) formeel tot opvolger gekroond. Voor het grote publiek is de Goudse politica een relatieve onbekende, maar binnen de CU stond ze al geruime tijd klaar in de wachtkamer. Ze doorliep alle rangen in de partij, begon als fractiemedewerker in de gemeente Utrecht, klom op tot raadslid en fractievoorzitter, werd daarna senator en in 2021 gekozen als Tweede Kamerlid. En nu dus partijleider.

Sinds wanneer weet u: ik word de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie?

“Gert-Jan vond het belangrijk dat er een nieuwe generatie klaarstond, dat wist ik al toen ik senator was. Als je dan wordt gevraagd voor de Tweede Kamerlijst, besef je: er kan op enig moment een beroep op mij worden gedaan. Het is dit najaar concreet geworden. Ja, het is best een pittige stap, dat ga ik niet ontkennen. Maar van bange mensen knapt dit land niet op – dat is mijn diepe overtuiging, en ik vind dat je dat als politicus ook hebt vóór te leven.”

U bent geen bang persoon?

“Nee, dat denk ik niet. Ik ben vrij nuchter, hoor ik vaak. Ik lig niet wakker van dingen.”

Toch zijn er genoeg redenen om géén fractievoorzitter te willen worden. Waar ziet u tegenop?

“Ik ben iemand van het bouwen, de ander opzoeken en samen je idealen bereiken. Maar juist in deze tijd zie je dat ophef de meeste aandacht oplevert. Dat lijkt me niet goed voor Nederland, en volgens mij zijn de meeste mensen het ook enorm zat. Die werkelijkheid vind ik dus best spannend, ook omdat het mij van nature niet zo ligt – en stiekem hoop ik dat dat zo blijft.”

Steeds meer politici worden bedreigd, zeker fractievoorzitters. Heeft u met uw gezin daarover gesproken?

“We hebben het erover gehad. Maar ik was afgelopen jaren woordvoerder corona, dan dringt dat bewustzijn al een beetje tot je door.”

U heeft jonge kinderen.

“Van dertien, elf en vijf jaar. Nee, wacht, zés jaar. Ooh, rectificatie!”

Heeft u met hen gesproken over de veiligheid?

“Dat gesprek gaat er vooral over dat mama in Den Haag werkt en daar praat over dingen die goed zijn voor Nederland. Die essentie verandert voor hen niet echt. Je komt iets meer in de media, maar daar zijn kinderen niet zo druk mee. Ja, ze weten ervan, maar voor de oudste was het net zo belangrijk wat Feyenoord had gedaan tegen PEC Zwolle, en de jongste speelt gewoon door met de lego.”

Haar eigen ouders, zegt Bikker, zijn ‘echte onderwijsmensen’. Het ging thuis wel over de maatschappij, haar vader was ook politiek betrokken, maar het was niet vanzelfsprekend dat zij later het parlement in zou gaan. Geen meisjesdroom dus. “Maar het verlangen om in je werk bij te dragen aan de samenleving en daarmee iets uit te delen van de gaven die je van God hebt gekregen, zit er wel heel diep in.”

Ook tijdens haar studie rechten in Utrecht was de landspolitiek niet het einddoel. “Ik zat voluit in het studentenleven, het was zo’n fase waarin dat het omniversum leek.” Toch was het in die periode, zegt Bikker, dat ze voor het eerst een diepe motivatie voelde om maatschappelijke problemen op te lossen. “Ik weet nog dat ik op een ochtend naar college wilde gaan. Ik deed de deur open en daar zat een verslaafde man, een junk die uit de nachtopvang was gestuurd. Die zat daar gewoon z’n ochtenddutje af te maken. Dat was enorm confronterend. Ik ging vrolijk met een tas vol wetboeken naar college, terwijl in mijn eigen portiek iemand lag die niet eens een béd had.”

Heeft u iets voor die man kunnen doen?

“Nee, ik heb hem ook niet meer gezien. Maar sindsdien ga ik helemaal áán bij het thema dakloosheid. Bij deze formatie heb ik ook stevig onderhandeld om het geld voor die aanpak structureel te maken. Want ik vind echt dat niemand zonder eigen bed hoeft te leven.”

Als Tweede Kamerlid voerde Bikker onder meer het woord tijdens coronadebatten en bij medisch-ethische kwesties als abortus en euthanasie. De politica staat ook bekend om haar strijd tegen misstanden in de prostitutie – in Utrecht werd mede door haar inzet een einde gemaakt aan raamprostitutie. Voor al die onderwerpen voelt ze al haar hele politieke carrière een ‘heilig vuur’, zegt ze.

Die strijd wordt haar niet door iedereen in dank afgenomen. Bikker zou een ‘moraalridder’ zijn, verwijten politieke tegenstanders haar. Onterecht, meent ze. “Moraal is niet verkeerd, ik hoop dat iedereen een moraal heeft. Maar zullen we in plaats van mensen te framen, voortaan gewoon luisteren naar het probleem dat iemand benoemt? In de stad waar ik leerde over grondrechten en vrijheden, zaten op dat moment Oost-Europese vrouwen gedwongen in de prostitutie – onder het mom van vrijheid-blijheid. Ik vind uitbuiting van vrouwen echt verwerpelijk. Daarom neem ik liever maatregelen waarin je iets te ver gaat, dan gewoon te blijven toekijken. Dat is ook mijn focus als fractievoorzitter.”

Met Mirjam Bikker krijgt de ChristenUnie voor het eerst een vrouwelijke fractievoorzitter. Maar met die mijlpaal is ze ‘eerlijk gezegd’ niet echt bezig, zegt Bikker. “Toen ik lijsttrekker werd in de gemeente Utrecht was ik ook de eerste vrouw. Ik was toen 23 jaar en vroeg me vooral af of dat niet veel te jong was. Mijn vrouw-zijn was eigenlijk geen issue. Later heb ik pas goed doorgekregen dat er andere tijden zijn geweest, ook op het Binnenhof, ook in mijn partij. Dat nu een vrouw fractievoorzitter wordt, vind ik goed. Wij zijn de volksvertegenwoordiging, wees dan ook een afspiegeling van de mensen die je vertegenwoordigt. Dat gaat over man en vrouw, jong en oud, maar ook je afkomst en waar je bent opgegroeid.”

'Als het even pittig is, wordt het niet beter als we allemaal weglopen.' Beeld Werry Crone

De CU staat niet bepaald bekend als de meest progressieve partij in de Kamer. Toch bestaat de landelijke leiding nu bijna volledig uit vrouwen. Hoe is dat gebeurd?

“Ik vind het wel grappig, ik word er vrolijk van. Bij de CU draait het om wat je kunt, daarom word je op een lijst gezet. Er worden hier geen vinkjes afgewerkt, wij hebben geen quotum nodig om de afspiegeling goed te krijgen.”

Wat gaat u anders doen dan Segers?

“Wij hebben dezelfde drijfveren, maar ik geef daaraan op mijn eigen manier invulling. Ik ben Mirjam.”

Wat is uw manier?

“In de Eerste Kamer heb ik als fractievoorzitter ooit naar de schildering op het plafond gewezen. Daar zie je kinderen die naar beneden kijken. Je beseft daardoor: als jij beslissingen neemt, doe je dat voor de komende generatie. Bij stemmingen heb ik daar altijd aan gedacht. We zijn hier niet alleen voor het hier en nu, voor het vrolijk doorrollen op de korte termijn. We zijn hier ook omdat een volgende generatie de fakkel gaat overnemen. Voor hen wil je goed beleid maken, maar op dit moment … We putten de aarde uit, voor veel mensen komt bestaanszekerheid in het gedrang. Ik heb te vaak gezien dat je postcode bepaalt wat je levensverwachting is, omdat mensen opgroeien in ongezonde wijken. Dat zijn dingen waarmee ik aan de slag wil.”

Tegelijk met haar benoeming als fractievoorzitter, schrijft Bikker een brief aan Nederland. Daarin nodigt ze mensen uit ‘aan te schuiven’ aan tafel – komende periode gaat ze in het hele land met mensen in gesprek. Bikker hekelt ook de ‘ik-gerichte keuzes voor de korte termijn’ die Den Haag volgens haar vaak maakte. “Zijn die keuzes niet de leugens van onze tijd? Ik geloof van wel.”

De CU zit al vijf jaar in de coalitie. Is uw partij mede schuldig aan die leugens?

“De ik-gerichte keuzes zitten vooral in een levenshouding die ik vaak in Nederland zie. Te makkelijk wordt gedaan alsof je alleen maar je best hoeft te doen om een topper te worden, om excellent te zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen, je kunt pech hebben. Te vaak is ook gedacht dat de markt wel even maatschappelijke problemen zou oplossen. Dat klopt ook niet. In het vorige kabinet hebben we een kanteling in die levenshouding gezien – bijvoorbeeld wat betreft klimaatbeleid, maar ook in de aanpak van kinderarmoede en dakloosheid. Dan denk ik: ja, dáárom doet de CU mee.”

Kabinet en coalitie hobbelen voortdurend van crisis naar crisis. Denkt u dat Rutte IV de rit gaat uitzitten?

“Ja, want ik zie iedere keer opnieuw dat mensen echt het gesprek willen aangaan, ook als het ingewikkeld is.”

Het is bijvoorbeeld heel ingewikkeld rondom asiel. Wat kan de CU-achterban op dat terrein van u verwachten?

“Ik sta voluit voor het CU-verhaal, en ik sta ook voor de handtekening onder het coalitieakkoord. De asielinstroom is op dit moment een groot vraagstuk, maar dat moet je breder bekijken – het gaat ook over arbeidsmigratie. Overigens hebben we niet voor niets verdragen die zeggen: als mensen in nood zijn en vluchten voor oorlog, moeten ze worden opgevangen. Dat moet duidelijk zijn.”

In augustus sloot het kabinet een zwaarbevochten asieldeal. Wat is daarvan nog over nu de tijdelijke stop op gezinshereniging – een wens van de VVD – door de rechter onderuit is gehaald?

“De afspraken staan. De spreidingswet is naar de Kamer, dat vind ik belangrijk, alle gemeenten moeten hun steentje bijdragen. Over de nareisregel hebben wij direct onze juridische twijfels gehad. Nu blijkt waarom. Als de rechter spreekt, luister je daar in een rechtsstaat naar. Het is daarom aan het kabinet om deze maatregel te heroverwegen, maar alle andere afspraken staan gewoon.”

U treedt aan op een moment dat het vertrouwen in de politiek laag is, en de verdeeldheid in de samenleving hoog. Waar begint u aan?

“De meeste Nederlanders willen minder polarisatie, en meer gesprek met elkaar. Juist in deze tijd moeten er politici zijn die dát laten horen. Ik weet inderdaad, ook uit de coronaperiode, wat Kamerleden soms over zich heen krijgen. En ergens vind ik het ook wel kostbaar dat mensen durven te zeggen wat ze voelen en ervaren. Maar als de politie belt en zegt: ‘Joh, je moet even komen want dit en dat…’ Nee, dat zijn niet de gave momenten in het bestaan.”

Ondanks die ervaring zegt u toch: doe mij maar het fractievoorzitterschap.

“Ja, omdat de mensen die het verstieren anders de overhand nemen. En dat wil ik écht niet, daarin weiger ik mee te gaan. Juist in ruige tijden moet je laten zien waarvoor je een heilig vuur hebt, welke oplossingen de christelijk-sociale politiek heeft voor armoede, klimaat, polarisatie. Als het even pittig is, wordt het niet beter als we allemaal weglopen. We knappen er wél van op als we de mouwen opstropen en aan de slag gaan. Dat is hoe ik gebakken ben.”

