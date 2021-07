Jort Kelder financierde FvD-campagne, maar ontkent financiële betrokkenheid bij de partij

Jort Kelder bevestigt in zijn podcast De Jortcast dat hij heeft meebetaald aan de campagnefilmpjes die Thierry Baudet maakte in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Baudet was erg in zijn nopjes met die kans. Ze hebben hem geholpen om zijn partij zichtbaar en populair te maken, zegt hij in een YouTube-filmpje over de beginperiode van zijn partij Forum voor Democratie.

Kelder betaalde uit eigen zak een bevriende redacteur om de propagandafilmpjes voor FvD te maken. Hij was destijds nog geen presentator van Op1, maar maakte voor AvroTros het programma Hoe heurt het eigenlijk?. Toen de opnames daarvan vrij abrupt stopten, zat de redacteur een maand zonder werk. Volgens Kelder wilde de producent het over een andere boeg gooien en hij adviseerde hem om zich, met de verkiezingen voor de deur, te richten op politieke campagnes. Forum voor Democratie was volgens Kelder de te volgen partij. “Thierry Baudet was toen the new kid on the block.” Vervolgens belde Kelder Baudet, introduceerde de redacteur en stelde voor zijn salaris uit eigen zak te betalen.

Veel publiciteit

Voor Baudet een uitgelezen kans, vertelt de politicus in het eerder genoemde YouTube-filmpje. De hele campagne was destijds nog low budget en elke hulp was welkom, zegt hij. “Dankzij Jort kon kon ik een maand lang elke dag een filmpje maken. Dat was echt een groot geschenk.” De filmpjes werden opgepikt en vertoond bij talkshows. Dat zorgde voor veel publiciteit, aldus Baudet.

Kelder snapt alle ophef niet en zegt dat hij onderdeel is geworden van een heksenjacht. Hij ontkent inhoudelijke bemoeienis te hebben gehad met de filmpjes. “Ik heb eerlijk gezegd die filmpjes nooit gezien.” Dat het invloed zou hebben op zijn onafhankelijkheid wuift hij ook weg. “Dat vind ik zo’n onzin. Nog los van het feit dat ik toen nog geen presentator was van Op1 of Buitenhof.” Kelder benadrukt geen financiële connecties te hebben met FvD.

Lees ook:

De radicalisering van de politicus Baudet

Het Binnenhof is nog niet van Thierry Baudet af, zo laten twee boeken over de opkomst van Forum voor Democratie zien.