Jorritsma en Ollongren gaan diep door het stof, maar uitleg over Omtzigt blijft uit

Oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma hebben hun ‘diepgevoelde excuses’ aangeboden aan de Tweede Kamer voor de inhoud van de omstreden verkenningsmemo, die vorige week te zien was op een ANP-foto. De politici nemen zelf de schuld op zich voor de notitie, waarin ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt genoemd. ‘Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo en dat zijn wij, ondertekenaars van deze brief.’

Later deze week, vermoedelijk woensdag, moeten Ollongren en Jorritsma nadere uitleg geven in een debat met de Tweede Kamer. De brief met de excuses heeft de kou nog niet uit de lucht gehaald. In de notitie van Ollongren en Jorritsma stond de cryptische passage ‘positie Omtzigt, functie elders’. De oud-verkenners schrijven over deze zinsnede: ‘Dit had niet mogen gebeuren omdat de heer Omtzigt een gekozen volksvertegenwoordiger is. Dit had niet mogen gebeuren omdat het vanzelfsprekend niet aan verkenners is zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden.’ Maar waarom deze vier woorden toch op papier zijn gezet, blijft onduidelijk.

Gewraakte zin in het document

Jorritsma en Ollongren benadrukken wel dat geen van de lijsttrekkers die ze spraken Omtzigt heeft genoemd. De gesprekken zijn ook niet gegaan over de ‘onderhandelingsstijl’ van CDA-leider Wopke Hoekstra, een andere gewraakte zin in het document. ‘Deze openbaarmaking ervan berokkende schade aan het formatieproces en tevens aan (leden van) het CDA. Wij betreuren dat zeer. Wij bieden voor deze fouten uw Kamer onze diepgevoelde excuses aan’, aldus de oud-verkenners.

Hun opvolgers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zeiden vorige week vrijdag dat de voormalige verkenners hun notities baseerden op ‘een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media'. Maar Jorritsma en Ollongren schrijven nu dat de media niet verantwoordelijk zijn ‘voor de woorden ‘functie elders’ over de heer Omtzigt – deze eerder onbedoeld gewekte suggestie nemen wij graag weg’. Het maakt de vraag waar de oud-verkenners zich wél op baseerden, nog prangender.

Jorritsma en Ollongren verklaren ‘in alle deemoed’ bereid te zijn om een verdere toelichting te geven in de Kamer. Daar zullen de fractievoorzitters vooral antwoord willen op die ene vraag.

