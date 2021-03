Jorritsma en Ollongren diep door het stof voor omstreden memo. ‘Zeer ongepast’

Oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma hebben hun excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor de inhoud van de omstreden verkenningsmemo, die te zien was in een ANP-foto. De politici nemen zelf de schuld op zich voor de notitie, waarin ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt genoemd. “Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo en dat zijn wij, ondertekenaars van deze brief.”

De twee zeggen “in alle deemoed” bereid te zijn om in debat met de Tweede Kamer “nadere inlichtingen” te geven. Voor woensdag staat een debat in de Kamer over de geklapte verkenning gepland.

Bij de naam Omtzigt stonden de woorden “functie elders”. Dat wekte bij velen de indruk dat er werd geprobeerd van een uitgesproken volksvertegenwoordiger, die deze maand met veel stemmen werd herkozen, af te komen.

“We willen hier heel duidelijk over zijn: dit had niet mogen gebeuren”, schrijven de twee ex-verkenners. “Dit had niet mogen gebeuren omdat de heer Omtzigt een gekozen volksvertegenwoordiger is. Dit had niet mogen gebeuren omdat het vanzelfsprekend niet aan verkenners is zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden.” Ze noemen hun eigen optreden “zeer ongepast”.

Jorritsma en Ollongren zeggen dat geen van de fractievoorzitters die ze spraken Omtzigt heeft genoemd. Ook de “onderhandelingsstijl” van CDA-voorman Wopke Hoekstra, een andere gewraakte zin in het document, kwam niet ter sprake, schrijven de twee.

Dat Ollongren het memo liet zien bij het verlaten van het Binnenhof, nadat ze positief was getest op corona, “berokkende schade aan het formatieproces en tevens aan (leden van) het CDA. Wij betreuren dat zeer”. Voor al deze fouten bieden de verkenners “uw Kamer onze diepgevoelde excuses aan”.

Tamara van Ark van de VVD en Wouter Koolmees van D66 volgden de twee op als verkenners. Zij stelden vorige week dat de passage “volgens onze voorgangers berust op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media”. Daarvan komen Jorritsma en Ollongren nu alweer terug. “Evenmin zijn de media indirect verantwoordelijk voor de woorden ‘functie elders’ over de heer Omtzigt - deze eerder onbedoeld gewekte suggestie nemen wij graag weg”, aldus de ex-verkenners.

Een assertieve Tweede Kamer had in reactie op de notitie zijn tanden laten zien. Ook al gaf Rutte eerder aan dat er geen verantwoording kon worden afgelegd, het debat met de opgestapte verkenners Ollongren en Jorritsma kwam er alsnog.

Dat debat zal nog iets laten zien, dat ándere verschil, schreef politiek redacteur Wilma Kieskamp dit weekend. Partijen waren er in 2017 op gespitst alles zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Het was nog maar de tweede formatie zonder dat de koning als verkenner optrad. Fouten vermijden bleef in eerste instantie een halszaak.

In de formatie van 2021 zit de slordigheid niet alleen in een A4’tje onder de arm. Die zit in de formatie zelf. De taken van een verkenner staan nergens formeel omschreven. Dat leek niet nodig, de verkenner zou een nietige figuur zijn, die alleen het voorwerk zou verrichten en een informateur aanwijzen. Maar zo bescheiden hebben de eerste verkenners van VVD en D66 zich bepaald niet opgesteld. Er werd al flink onderhandeld, in een grijs schemergebied. Het beeld is niet fraai, van winnaars die vast wat ruimte pakken.