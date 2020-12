Joost Eerdmans over de partij die hij met Annabel Nanninga opricht: ‘Het is nodig de leegte rechts van de VVD op te vullen’

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, tot voorkort allebei lid van Forum voor Democratie, willen met een nieuwe partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Met een bekend rechts geluid (migratie moet strenger; in de EU moet Nederland opkomen voor haar eigen belangen; de klimaatmaatregelen kosten te veel geld) en politieke kopstukken die zich tot voorkort thuis voelden bij FvD, wil JA21 een toevluchtsoord worden voor teleurgestelde rechtse keizers. De partijnaam verwijst volgens Eerdmans, nu fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad, dan ook niet alleen naar de voornamen van de oprichters, maar staat ook voor het ‘juiste antwoord’ en ‘jouw alternatief’.

Velen vroegen de laatste weken aan @ANanninga en mij om een daadkrachtige rechtse no-nonsense partij op te richten. Ons Juiste Antwoord vandaag is: JA. Doen we. JA21 doet mee aan de TK verkiezingen 2021. Sluit je aan, word lid en help ons! https://t.co/y91uNpoXsK — Joost Eerdmans (@Eerdmans) 18 december 2020

Hoewel Nanninga en Eerdmans vorige week al bekend maakten dat ze graag mee zouden doen aan de verkiezingen, wisten ze tot voor kort nog niet of het mogelijk zou zijn om op zo’n korte termijn een solide organisatie op te bouwen. Joost Eerdmans weet hoe belangrijk dat is. Hij deed in 2006 ook al eens met een eigen partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Toen tevergeefs. Maar aan steun (“ook van veel oud FVD-ers”) ontbrak het volgens Eerdmans niet. En dus wagen ze het erop.

U zegt zelf ook: de speerpunten zijn vertrouwd, hoe gaan jullie je als partij toch onderscheiden van Forum voor Democratie en andere rechtse partijen?

Eerdmans: “Het verschil is natuurlijk de leiding van de partij. Die is bij Forum voor Democratie in handen van iemand die met antisemitisme dweept. Die dat niet wil aanpakken en de jeugdafdeling laat bestaan. Samen met de complottheorieën die worden aangehangen in die groep, was dat voor ons de reden daar weg te wezen. Toch is er gewoon behoefte aan een realistisch geluid. Stevig op thema’s als migratie, maar wel zonder gekkigheid en met een fatsoenlijke basis. Met mensen die ook echt iets willen veranderen. Want ik steek in Rotterdam ook mijn nek uit. Wij hebben twee keer bestuurd met Leefbaar Rotterdam. Ik ben wethouder geworden. We hebben gewoon geleverd. Dat is wat mensen verlangen aan de rechterkant. Niet alleen maar schreeuwen, maar ook echt meedoen. Leveren. En vuile handen durven maken.

“Het is gewoon zo: om de PVV staat een cordon sanitaire. Daar kun je van vinden wat je wil, maar het is een feit. Die doet niet mee. En FvD heeft zichzelf besmet. Dus is er een alternatief nodig om ervoor te zorgen dat Rutte en Hoekstra niet per definitie links afslaan na 17 maart. Dat is onze uitdaging.”

U zegt veel steun te krijgen van oud-FvD-leden. Gaan we op de lijst veel bekende namen terugzien?

“Zeker. We hebben goed contact gehouden met de mensen die op hetzelfde moment zijn weggegaan als wij. Met hen worden nu ook gesprekken gevoerd. Er zijn zeker mensen die nu een politieke functie hebben die we graag zouden verwelkomen. Er zijn er heel wat lid geworden, zag ik tussen de middag al in de administratie. Zij hebben zich in elk geval solidair verklaard. En ik denk dat het goed is, omdat met de ideeën van FvD heel weinig mis was. Ik heb voor FvD het hele land door gereisd, bij al die provincies zitten fantastische mensen. Echt kanjers. Die weten hoe je politiek moet bedrijven. Dat is ook een vak. Ik denk dat we daar heel veel plezier van kunnen hebben.”

U bent zelf nu fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, medeoprichter Annabel Nanninga is fractievoorzitter van de Forum-fractie in de gemeenteraad in Amsterdam. Als jullie verkozen worden, verlaten jullie dan de lokale politiek?

“Ik wel. Ik vind dat niet te combineren. Ik weet niet hoe Annabel het ziet, want ze heeft zelf nog niet gezegd op welke plek op de lijst zij komt. Zij heeft nu natuurlijk drie rollen, als gemeenteraadslid, als lid van de Provinciale Staten en als Eerste Kamerlid, en ze heeft wel aangegeven die te willen blijven vervullen, voor de mensen die op haar gestemd hebben. Ze maakt haar eigen afwegingen. We willen de juiste mensen op de juiste plek.”

