Jongerenvereniging PvdA overweegt aangifte tegen spenderende penningmeesters

Bij de Jonge Socialisten (JS), de jongerenvereniging van de PvdA, is over ruim een ton aan uitgaven geen of onvoldoende verantwoording gedaan. De jongerenvereniging is inmiddels praktisch failliet, en ze overweegt aangifte te doen tegen twee voormalige penningmeesters.

De JS en de PvdA bevestigen berichtgeving hierover in NRC. Afgelopen november deed een bedrijfsrecherchebureau onderzoek naar de uitgaven van de voormalige penningmeesters. Dat kwam tot de conclusie dat er veel kwestieuze uitgaven zijn gedaan, en dat er een sterke verdenking is dat de twee geld van de JS in eigen zak hebben gestoken.

Aangifte

De JS heeft de voormalige penningmeesters gevraagd de uitgaven te verantwoorden. Nu één van de twee de deadline om uitsluitsel te geven heeft gemist, overweegt het bestuur aangifte. Voorzitter Bob den Ouden zegt dat dit ‘de volgende stap in het proces’ is.

Toen de eerste van de twee onderzochte penningmeesters aantrad, zat de JS zeer ruim bij kas. Zo ruim, dat de subsidie dreigde te worden verlaagd. De 23-jarige penningmeester M.K. zegt tegen NRC dat zijn ‘mantra’ luidde: ‘meer uitgeven’. “Ik heb een wat Zuid-Europese penningmeesterstijl, ben niet van het calvinisme.”

Internationale reizen en cocktails

Er kwamen onder meer een nieuwe website en meer internationale reizen. Ook kregen leden in coronatijd pakketten met ‘digitale reizen’ toegestuurd, waarmee ze zelf gerechten en cocktails konden maken. In K.’s periode als penningmeester werd 187.000 euro van de begroting van een kleine 250.000 euro uitgegeven.

K. treedt halverwege 2022 terug, na onrust over zijn uitgaven en na een incident waarbij hij bedreigd zou zijn. Zijn 22-jarige opvolger B.S krijgt de opdracht om de JS weer financieel gezond te maken. Maar onder S., een goede vriend van K., gaat het spenderen door. S. zou bovendien slecht bereikbaar zijn voor het bestuur. De jaarrekening van 2022 is niet volledig genoeg om door de accountant te kunnen beoordelen. In november wordt hij op non-actief gesteld.

De JS is nu nagenoeg failliet. Op een recent gehouden kerstdiner moesten leden eigen drank en eten meenemen. De PvdA heeft haar jongerenvereniging inmiddels onder curatele gesteld. Een PvdA-woordvoerder laat weten dat de partij het ‘nieuwe JS-bestuur steunt in zijn aanpak om uit te zoeken wat er is gebeurd en om orde op zaken te stellen.’ Ook heeft de partij een commissie ingesteld die de JS adviseert.

