Jonge VVD’ers willen liberale dogma’s doorbreken

Een van de initiatiefnemers van De Nieuwe Vrije Eeuw, naast een campagnestrateeg en een oud-medewerker, is het Rotterdamse raadslid Tim Versnel. Het platform zal beginnen met het maken van podcasts en het schrijven van artikelen. “Een bescheiden variant van een denktank”, noemt Versnel het.

De jonge liberalen zijn alle drie gedragswetenschapper. Versnel: “We zijn geïnspireerd door de psycholoog Daniel Kahneman. Hij stelt dat de meeste van je opvattingen automatisch ontstaan. Je neemt ze over van iemand die je vertrouwt, of met wie je veel gemeen hebt.” Op die manier, zegt hij, sla je cognitief gauw stappen over, en kom je niet tot de beste oplossingen. “Zo ontstaan dogma’s.”

Het platform wil daarom de liberale dogma’s tegen het licht houden en ze rationeel doordenken. “Interna­tionaal bevinden we ons in een perfect storm. De problemen zijn superdivers. Migratie, de staat van de economie, het klimaat en de mega-invloed van techbedrijven. Juist nu moeten we over onze standpunten nadenken.” Het zou best kunnen dat De Nieuwe Vrije Eeuw met ideeën komt die voor veel VVD’ers ‘links’ aanvoelen. “Maar in de podcast over migratie komen we tot de conclusie dat, als je rationeel nadenkt, de grens tien jaar dicht moet. We moeten de samenleving eerst tot een succes maken met wie er al is.”

Het platform past in een bredere discussie binnen de VVD. Nu de partij al tien jaar de premier levert, groeit de kritiek dat het VVD-geluid verwatert door compromissen. Om een electorale afstraffing te voorkomen, zoals in 2010 toenmalig CDA-premier Balkenende overkwam, wil de partij haar geluid opfrissen. Premier Rutte en fractievoorzitter Klaas Dijkhoff namen het afgelopen jaar al op voor de werknemers die niet voldoende zouden profiteren van de winsten van bedrijven. Dijkhoff, die een discussiestuk schreef over de toekomst van de partij, reageerde positief op het initiatief van de drie.

Wat Versnel betreft, betekent vernieuwing níet dat de premier zijn beste tijd erop heeft zitten. “Rutte zit pas op de helft, hoop ik. Hij is de perfecte man om Nederland te leiden in een tijd met zo veel polarisatie.”

