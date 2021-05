Jonge VVD’ers hebben nog steeds vertrouwen in Rutte, maar verwachten wel meer van zijn toekomstplannen

Hilde Wendel (24), voorzitter JOVD, de jongerenvereniging van de VVD

“Het is misschien lullig om te zeggen, maar eigenlijk vond ik het interview niet zo interessant. Het was een herhaling van zetten. Het viel me op dat Rutte vooral wilde terugkijken, terwijl ik denk: laten we alsjeblieft kijken naar de toekomst. Natuurlijk moet het gaan over de toeslagenaffaire, het is belachelijk dat sommige mensen nog steeds niet gecompenseerd zijn, maar ik ben wel klaar met het gekeuvel over wie nou precies wat heeft gezegd.

“Ik had gehoopt dat Rutte zou zeggen dat een minderheidskabinet serieus moet worden overwogen. Met een minderheidskabinet vindt de discussie echt plaats in de Tweede Kamer. En ik zou het interessant vinden als de VVD intern zou beslissen een sterke fractievoorzitter tegenover premier Rutte te zetten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Bente Becker of Dilan Yesilgöz. Ik vind dat twee vrouwen met pit en ik denk dat dat is wat de VVD nu nodig heeft. Daarmee laat je echt zien dat je actief bezig met met de macht en tegenmacht waar we het over hebben.”

Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD Beeld JOVD

Noortje Haarman (24), fractievoorzitter GB/VVD Tubbergen

“Rutte moest bij Nieuwsuur heel erg in de verdedigende modus, daar werd hij ingeduwd. Dat vond ik jammer, want hij wordt steeds in die positie gebracht en kan zijn eerlijke verhaal daardoor niet goed houden. Nee, die radicale ideeën heb ik eerlijk gezegd ook nog niet gehoord, maar de verwachtingen waren ook wel erg hoog.

“Ik denk namelijk dat hij zeker goede ideeën heeft. Niet om zichzelf her uit te vinden, maar om mee te groeien met de tijd. Het zou kunnen dat hij wat vertrouwen heeft verloren bij oppositie en journalisten, maar het is wel onze premier. En bij veel VVD’ers leeft dat gevoel helemaal niet en hij is ruim de grootste geworden. In de groepsapp met VVD’ers in Twente is er ook kritiek, of er niet te veel is gebeurd en of hij wel vier jaar door kan. Maar uiteindelijk vinden we dat hij het vertrouwen verdient, de tijd wordt hem alleen niet gegund.”

Fractievoorzitter Noortje Haarman van GB/VVD in Tubbergen. Beeld Noortje Haarman

Niels van Andel (24), docent scheikunde en VVD-raadslid in de gemeente Neder-Betuwe

“Het interview met Rutte ging wat mij betreft te veel over het verleden. Wat ging er fout, waar ging hij de mist in? Ik had meer willen horen over hoe Rutte die bestuurscultuur wil openbreken. Daar sprak hij pas in de laatste vijf minuten over, een gemiste kans. Vooruitkijken en stappen zetten, dat vind ik belangrijk.

“De achterkamertjesdebatten, die kun je nooit helemaal uitsluiten, maar de politiek is erin doorgeschoten. Sommige voorstellen zijn vóór een debat al helemaal dichtgetimmerd. Dat zie je bijvoorbeeld bij een vrijere euthanasiewet: dat plan krijgt veel steun, toch komt het niet door de Kamer. De oplossing, in mijn ogen? Stop met die coalitie-overleggen en dichtgetimmerde akkoorden. Een open debat is een stuk democratischer én leidt tot vernieuwende besluiten.

“Heb ik vertrouwen in Rutte? Zeker. Vergeet niet dat twee maanden geleden twee miljoen mensen op de man hebben gestemd, onder wie ikzelf. Wel moet hij nu stoppen met over zichzelf te praten. We zitten in een crisis, die een enorme schuldenberg gaat opleveren. Dát is nu belangrijk. Maar ik heb het gevoel dat Rutte dat ook denkt.”

Scheikundedocent en VVD-raadslid Niels van Andel (24) Beeld Eigen foto

