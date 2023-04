Jonge BBB’ers willen invloed, kritische tweets horen daar niet bij

BBB Jong wil het ‘fundamenteel anders’ doen dan andere politieke jongerenpartijen. Kritische berichten op social media horen daar niet bij. ‘We willen bínnen BBB serieus genomen worden.’

Ooit, ze was toen zo’n achttien jaar, was BBB-partijleider Caroline van der Plas zélf voorzitter van een politieke jongerenpartij. Ze leidde het CDJA in Deventer en dat was, erkent ze nu, bepaald geen succes. “Een dooie boel. Ik miste energie, we kwamen maar één keer per maand bij elkaar. Het viel erg tegen.”

Zo moet het dus niet bij BBB Jong, zegt Van der Plas op IJsboerderij Bonestroo in Doornspijk, waar zaterdag de jongerentak van haar BoerBurgerBeweging werd gelanceerd. Het hoort erbij, meent de politica: elke ‘volwassen’ partij moet een jongerenafdeling hebben. “Jongeren zijn nu eenmaal de toekomst. Ik verwacht dat ze initiatief nemen, leuke feesten organiseren. Maar hoe precies, daarin laat ik ze natuurlijk vrij.”

Te grote feesttent

Op de kick-off, zoals het lanceerfeest van BBB Jong heet, zijn zaterdagmiddag zo’n honderdvijftig jongeren (en een handvol ouderen) afgekomen. Minder dan je misschien zou verwachten bij een breed aangekondigd evenement van de grootste partij van Nederland, maar voor een politieke jongerenbijeenkomst toch geen geringe opkomst. De organisatie had wel op iets meer gerekend: er was koffie voor zo’n vierhonderd man en de grote, witte feesttent oogt soms wel érg leeg.

Van die tent, op het terrein van het Veluwse melkveebedrijf, wordt zaterdag echter zo weinig mogelijk gebruikgemaakt – daarvoor is het veel te lekker weer. Alleen de speeches van Van der Plas, de partijvoorzitter en de jongerenvoorzitter vinden binnen plaats, evenals een korte pubquiz. En later op de avond wordt er gefeest, onder meer met volkszanger-en-cultfiguur John de Bever. Maar de meeste jongeren staan buiten in de lentezon. Er zijn houten tafels en banken uitgeklapt, er is een kassa voor muntjes met het BBB-logo, vanzelfsprekend wordt er flink gebarbecued. Twee EHBO’ers op klapstoeltjes houden de boel in de gaten. Ze hoeven niet in actie te komen.

Onwennig kennismaken

Politieke jongerenorganisaties organiseren wel vaker evenementen, maar deze bijeenkomst is anders: de aanwezigen kennen elkaar nog niet. Veel jongeren zijn in groepjes van twee of drie gekomen, ze staan bij elkaar, kijken afwachtend om zich heen. Sommigen zijn alleen naar Doornspijk gereisd, langzaam schuifelen ze naar andere eenpitters. “Mag ik hier komen zitten?”

De jongeren, tussen 14 en 35 jaar, zijn om verschillende redenen gekomen, maar bijna iedereen noemt de ‘nuchterheid’ van BBB. Dat blijkt ook uit de kleding, alleen voorzitter Boers draagt een pak, stropdassen zie je helemaal niet. De achtergronden van de aanwezigen verschillen: een paar voormalige FVD-jongeren, een teleurgesteld VVD-raadslid, oud-CDA’ers. Twee ‘reformatorische’ vrienden moeten het feest rond 20.00 uur weer verlaten. Ze willen op tijd thuis zijn zodat ze zondag uitgerust kunnen opstaan. “Voor de kerk.”

Voor velen is BBB de eerste kennismaking met de politiek. Rian (22) en Imke Engelen (21) zijn er ‘afgelopen maanden een beetje ingerold’, zeggen ze. “Het moet allemaal nog even bezinken”, bekent Rian. Ze is naar de lancering gekomen “voor de ervaring, maar vooral omdat wij thuis een melkveebedrijf hebben. We zitten vlakbij een natuurgebied, de Mariapeel, dus dat maakt het voor ons erg onzeker.” Voor Rian is die onzekere toekomst heel persoonlijk: ze overweegt het bedrijf van haar ouders later over te nemen.

Beeld Herman Engbers

Je wilt toch invloed?

Aan de officiële lancering van BBB Jong ging ruim anderhalf jaar voorbereiding vooraf, vertelt voorzitter Jurre Boers (19), die er vanaf het begin bij was. Eén van de vragen waarmee ze worstelden: wat voor jongerenbeweging willen we precies zijn?

In ieder geval anders dan ándere politieke jongerenorganisaties, luidde het antwoord. “Daar zie je vaak dat de moederpartij iets zegt, jongeren het oneens zijn en kritiek leveren, daarmee vervolgens niets wordt gedaan en iedereen tenslotte weer overgaat tot de orde van de dag.”

Daarom, zegt Boers, is BBB Jong een orgaan bínnen de moederpartij. BBB-leden tot 35 jaar horen automatisch bij de jongerenbeweging. Hoeven we van BBB Jong dan geen kritiek te verwachten op de partijleiding? “Natuurlijk wel”, zegt Boers. “Maar je wilt toch invloed hebben? Dan kun je een kritisch bericht plaatsen op de socials, maar dat vind ik een beetje profileren, dan schuif je de verantwoordelijkheid bij jezelf vandaan. In plaats daarvan willen wij bínnen BBB ervoor zorgen dat onze inbreng serieus wordt genomen en wordt omgezet in beleid. Ik denk dat dat fundamenteel mis is bij andere politieke jongerenpartijen.”

Lees ook:

Wat BBB wil bereiken in de provincies

In alle provinciehuizen wordt druk onderhandeld over coalitieakkoorden. En overal neemt verkiezingswinnaar BBB de leiding. Wat hoopt die partij voor elkaar te krijgen?