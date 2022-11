Jeugdzorg in crisis moet zich beperken tot de zwaarste gevallen

Om de crisis in de jeugdzorg op te lossen, wil het kabinet voorrang gaan geven aan kinderen die door de rechter uit huis zijn geplaatst of onder toezicht gesteld. Als gevolg daarvan zullen kinderen met lichtere problemen noodgedwongen langer moeten wachten op hulp.

Minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdzorg) zien dit als “noodzakelijke maatregelen die passen bij een crisissituatie”, zeggen zij in een interview in deze krant. De wachtlijsten voor complexe zorg zijn zo lang dat veel kinderen die door de rechter onder toezicht of uit huis zijn geplaatst vergeefs wachten op behandeling.

Weerwind en Van Ooijen doen een ‘dringende oproep’ aan gemeenten en jeugdhulpinstellingen om prioriteit te geven aan deze groep kwetsbare kinderen. De voorrang moet per direct ingaan, schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Een heel moeilijke afweging’

“Wij realiseren ons dat dit in de praktijk tot heel moeilijke afwegingen kan leiden”, aldus Van Ooijen, die in het interview spreekt over “kiezen in schaarste”.

De bewindslieden kregen onlangs van de Tweede Kamer de opdracht om op korte termijn met verbeteringen te komen. De overheid faalt bij de uithuisplaatsing van kinderen, aldus recente brandbrieven van wetenschappers, rechters en de Kinderbescherming. Kinderen lopen meer schade op dan dat ze bescherming krijgen. Jeugdrechters durven geen kinderbeschermingsmaatregelen meer op te leggen omdat niet zeker is dat een kind ook de juiste zorg kan krijgen.

Volgens minister Weerwind helpt de voorrangsregel om de meest kwetsbare kinderen, voor wie de overheid verantwoordelijk is, beter te beschermen. “Wij willen hulpverleners stutten die met tomeloze inzet om de kinderen heen staan”.

De voorrang betekent dat voor andere gezinnen de wachttijd langer wordt, erkent staatssecretaris Maarten van Ooijen. Daar zullen hulpverleners “moeten kijken hoe we de tijd op de wachtlijst gaan overbruggen”. Hulpverleners moeten proberen contact te houden met de gezinnen en kijken of ze andere zorg kunnen bieden.

Werkdruk

Er blijft een uitzondering mogelijk. Kinderen die nóg urgenter hulp nodig hebben dan kinderen voor wie de rechter al een beschermingsmaatregel heeft opgelegd, kunnen ook voorrang krijgen op de wachtlijst.

De gevolgen voor gezinnen die in de wacht komen te staan, hopen de bewindslieden te beperken doordat regionale jeugdhulp al bezig is met een omslag. Gemeenten, politie, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over een andere manier van werken. Bij vechtscheidingen kunnen vaker mediators ingezet worden.

In bijvoorbeeld Rotterdam en Brabant zijn de wachtlijsten voor zorg al substantieel korter geworden, zeggen de bewindslieden, door de andere manier van werken. Het kabinet heeft ook geld uitgetrokken voor het werven van zij-instromers.

Wil er weer een werkbare situatie in de jeugdzorg ontstaan dan moet de werkdruk met de helft naar beneden, vindt vakbond FNV. De vakbond voert deze maand actie. Jeugdhulpverleners leggen uit protest een deel van de huisbezoeken neer. Iedere jeugdbeschermer heeft nu de verantwoordelijkheid voor twee keer zoveel gezinnen als redelijk is.

Staatssecretaris Van Ooijen studeert ook op aanpassing van het stelsel van de jeugdzorg. Hij overweegt om de hulp voor kinderen met complexe problemen weer centraal te regelen. Juist voor deze kinderen zijn de wachtlijsten alleen maar toegenomen sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor jeugdzorg. De Raad voor de Kinderbescherming dringt erop aan om de complexe zorg weg te halen bij gemeenten.

