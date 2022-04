Jetten denkt dat Nederland ‘vrij snel’ zonder Russisch gas kan, net als Litouwen

Litouwen heeft de toelevering van gas uit Rusland volledig stopgezet. Het land is niet langer afhankelijk van energie uit het buurland, meldt president Gitanas Nausėda op Twitter. Volgens het Litouwse ministerie van energiezaken werkt het gastransmissiesysteem sinds begin april zonder de invoer van Russisch gas, waardoor Litouwen het eerste EU-land is dat niet langer Russisch gas importeert.

Energieminister Rob Jetten vindt het een “heel belangrijk signaal”, liet hij zondag weten in het televisieprogramma Buitenhof. Jetten denkt dat Nederland ook “vrij snel” zonder Russisch gas zal kunnen, maar wijst er ook op dit voor sommige EU-landen niet geldt.

Landen als Duitsland, Oostenrijk en Hongarije zijn voor hun energievoorziening nog voor een heel groot deel afhankelijk van Rusland. Jetten benadrukt ook dat de sancties die zijn ingesteld tegen Moskou in verband met de oorlog in Oekraïne effectief zijn omdat Europa ze “als één blok” heeft ingesteld.

Aanmoediging voor andere Europese landen

President Nausėda moedigt de overige Europese landen aan om hetzelfde te doen. “Jaren geleden heeft mijn land beslissingen genomen die ons vandaag in staat stellen om zonder pijn de energiebanden met de agressor te verbreken. Als wij het kunnen, kan de rest van Europa het ook!”

Hij schaarde zich daarmee achter een oproep die de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgelopen week nog maar eens herhaalde in een toespraak tot de Tweede Kamer. Door gas te blijven invoeren uit Rusland draagt Nederland volgens Zelenski miljarden bij aan de Russische oorlogsmachine.

Door de oorlog in Oekraïne is de houding van Europa tegenover Rusland volgens Nausėda drastisch aan het veranderen. “Sommige EU-landen hebben tijd nodig om hun energiebanden met Rusland te verbreken. Ik ben er zeker van dat we er wel komen. Zelfs als de oorlog voorbij is, kunnen we niet weer overgaan tot de orde van de dag.”

‘Litouwen geeft een belangrijk signaal’, zegt @MinisterKenE @RobJetten in #buitenhof over de beslissing om geen Russisch gas meer te importeren. En: ‘Elke vorm van sancties zijn bespreekbaar om Poetin te stoppen.’ pic.twitter.com/6dY3fkRiMm — Buitenhof (@Buitenhoftv) 3 april 2022

Lees ook:

De Tweede Kamer wil nu écht af van Russisch gas. ‘Hopelijk blijft het niet alleen bij woorden’

Tweede Kamer en kabinet willen zo snel mogelijk van Russisch gas af. Voorlopig moet vooral energiebesparing soelaas bieden.