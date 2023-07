Jesse Klaver geeft het stokje door. Het torentje heeft de ‘Jessias’ niet gehaald

Jesse Klaver ging van het vmbo, naar een hbo-diploma, tot het boegbeeld van GroenLinks. Nu maakt hij plaats voor een nieuw gezicht van de linkse samenwerking.

Jesse Klaver stelt zich niet beschikbaar als lijsttrekker voor de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA. De man die minister-president wilde worden, geeft het stokje door. Klaver loodste zijn GroenLinks wel een nieuwe fase in, namelijk die van intensieve linkse samenwerking met de PvdA.

‘Een uitzonderlijk politiek talent’, was Klaver nog toen hij in 2015 fractievoorzitter werd van GroenLinks. Jong, nog maar 29, fris en uitermate ambitieus. “Toen ik zestien was, werd ik iedere ochtend al wakker met het gevoel: hoe gaan we de wereld vandaag weer eens verbeteren?”, zei hij in 2011 in Trouw. Toen was hij 23, en het jongste lid ooit van de Sociaal Economische Raad, een jongen met Indische en Marokkaanse wortels in een bolwerk van witte mannen van middelbare leeftijd.

Triomftocht

Zijn eerste campagne als lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen was een triomftocht. In 2017 liet hij zich on-Nederlands in poptempels toejuichen door honderden, soms wel duizenden, mensen. Hij was jong, aantrekkelijk en schetste vergezichten over de toekomst van het land.

Het torentje was het einddoel, daar liet hij geen misverstand over bestaan. Andere linkse partijen, ook de PvdA , deden er toentertijd besmuikt over. ‘De Jessias’, werd Klaver genoemd. Het deerde hem niet. “Mijn hele levensloop is ongebruikelijk”, zei Klaver, die opgroeide zonder vader, en via het vmbo een hbo-diploma haalde. “En als ik één ding heb geleerd: je moet je nooit door niemand laten vertellen dat je iets niet kan.”

Minister-president werd Klaver toen niet, en ook regeringsdeelname bleef uit. GroenLinks haalde bij de Kamerverkiezingen van 2017 weliswaar een historische veertien zetels, maar de partij werd na een wekenlange formatie buitenspel gezet. Het liep stuk op het migratiedossier, Klaver zou niet akkoord willen gaan met de optie om mensen buiten de grenzen van Europa asiel aan te laten vragen. Rutte III werd gevormd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Jesse Klaver in 2017. Beeld AP

Het werd 2021 en GroenLinks duikelde van veertien zetels naar acht. Bij Klaver groeide ondertussen het besef dat links meer zou moeten samenwerken om de hegemonie van rechts te doorbreken. In de daaropvolgende formatiebesprekingen hielden PvdA en GroenLinks elkaar stevig vast, beide partijen wilden alleen met elkaar in een kabinet. Dat mislukte, na een historische lange formatie maakte Rutte III een soort doorstart, maar de linkse samenwerking smaakte kennelijk naar meer.

Louterend voor je ego

Na de verloren verkiezingen van 2021 voelde Klaver zich naar eigen zeggen bevrijd. “Het maakt me minder uit wat mensen vinden. Ik was 24 toen ik de politiek in ging en 29 toen ik fractievoorzitter werd. Verkiezingen verliezen is louterend voor je ego”, zei hij in april in een podcast van Johan Fretz. Toen al zei hij het gevoel te hebben ‘in reservetijd’ te opereren.

Zo onvermoeibaar als hij vijf jaar geleden nog streed voor een plek in het Torentje, zette hij zich vervolgens in voor verregaande samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. Als die deze week van de leden van beide partijen een overtuigende zege krijgt is de euforie bij Klaver duidelijk. Met emotie in zijn stem spreekt ‘de Jessias’ beide achterbannen toe. “Ik ben opgevoed met het idee dat niets onmogelijk is, als je je angst om te falen loslaat”, zegt hij.

De beslissing om al dan niet door te gaan als lijsttrekker kwam voor Klaver met de val van het kabinet eerder dan verwacht. Maar over de linkse samenwerking is altijd gezegd: eerst de inhoud, dan de vorm, en dan pas de poppetjes. Met zijn vertrek geeft Klaver dat idee gestalte. Hij zou graag terugkeren in de Kamer, en belooft alle steun aan wie de linkse lijst ook maar zal gaan leiden.

Lees ook:

Met één lijst durven GroenLinks en PvdA weer te dromen van ‘een linkse premier in het Torentje’

Euforie bij GroenLinks en PvdA: de leden van beide partijen stemmen massaal voor één gezamenlijke lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. ‘We gaan met elkaar geschiedenis maken.’