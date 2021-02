Jesse Klaver daagt de collega's op links nóg een keer uit

Het mag gerust plagend en zelfs wat licht provocerend worden genoemd. GroenLinks lanceert zondagmiddag een nieuwe verkiezingsposter met daarop ook de voornamen van Sigrid Kaag, Lilian Marijnissen en Lilianne Ploumen. GL-leider Jesse Klaver probeert zijn collega's op links op deze manier nóg een keer uit te dagen om tot een stembusakkoord te komen.

Het lijkt een poging tegen beter weten in. Het lukt GroenLinks niet om een echte progressieve samenwerking van de grond te krijgen. PvdA, D66 en SP houden de boot af. Geen van deze partijen voelt er iets voor om nog voor de verkiezingen concrete afspraken te maken over samen optrekken.

Keerpunt 21

Klaver geeft de strijd niet op. In een vanmiddag verschenen essay, getiteld ‘Keerpunt 21', verwijst de partijleider naar ‘Keerpunt ‘72', het gemeenschappelijke programma waarmee PvdA, D66 en PPR (een van de voorlopers van GroenLinks) in dat jaar de verkiezingen in gingen. Klaver in het essay: “Voor zo’n stembusakkoord zoals in 1972 zal ik mij dus blijven inzetten, tot de allerlaatste minuut van deze campagne.”

Beeld GroenLinks

De partijen op links willen een herhaling van de kabinetsformatie in 2017 voorkomen. Destijds hielden VVD, CDA en D66 elkaar vast na verkiezingen, waarna een vierde partij (uiteindelijk de ChristenUnie) de coalitie compleet maakte. Het antwoord hierop, zegt Klaver, is dat links nog voor de verkiezingen een blok vormt. “Het is hoogst ongebruikelijk om al in campagnetijd zo transparant te zijn over een formatiestrategie. Het is ook een risico. Maar omdat het zo cruciaal is voor de toekomst van Nederland, wil ik er geen enkel misverstand over laten bestaan.”

PvdA

De meest voor de hand liggende bondgenoot van GroenLinks is de PvdA. De nieuwe partijleider Lilianne Ploumen ziet het wel zitten om tijdens de formatie met een andere linkse partij op te trekken, maar ze weigert zich ergens op vast te leggen, zeker nog vóór de verkiezingen. D66 voelt daar ook niets voor. SP-leider Lilian Marijnissen zei onlangs in een interview met de Volkskrant dat haar partij ook goed samenwerkt met het CDA en de ChristenUnie. Oftewel: ze is niet heel enthousiast over een links verbond.

Klaver richt zijn pijlen nu voornamelijk op PvdA en D66, in de hoop dat deze partijen alsnog aanhaken. Maar de kans is niet groot dat Ploumen en Kaag deze nieuwe poster achter hun eigen raam zullen hangen.

