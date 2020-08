Jan Nagel, de onruststoker die 50Plus door de crisis moet loodsen

Twee jaar geleden zwaaide hij eigenlijk al af. 79 jaar oud en al sinds 1965 politiek actief. Het was na al die jaren Binnenhof, tijd voor meer ‘Buitenhof’, zei Jan Nagel. Tijd voor zijn oude hobby: schrijven. Pennen over zijn politieke nalatenschap, de partijen die hij ooit oprichtte, zo was het plan.

Toch vormt de inmiddels 81-jarige Nagel zaterdagochtend het middelpunt van een langverwacht digitaal partijcongres van 50Plus. Driftig knikt hij in de camera als de interim-voorzitter hem vraagt of hij het voorzitterschap van de partij accepteert. Hardop ‘ja’ zeggen, probeerde hij al. Maar zijn microfoon staat op mute en minutenlang gesteggel – samen met zijn vrouw- zorgt niet voor verbetering. “Jan, je moet op het knopje drukken!”, probeert de presentator van het congres. “Of knik anders maar gewoon ja.” En zo komt het dat Nagel in de tweede ronde met 58 procent van de stemmen voor de vierde keer verkozen wordt tot voorzitter van ‘zijn’ 50Plus.

Een gekanteld schip

Hij moest zich wel kandidaat stellen, zei hij eind mei in het programma Op1. “50Plus is een schip dat gekanteld is, dat in de branding ligt. Dan heb je een kapitein nodig die dit soort werkt kent.” Na lang aarzelen, gesprekken met zijn vrouw (“tot diep in de nacht”) en het raadplegen van vrienden, familie en zijn kinderen besluit hij: ik moet het doen, ik ga het doen.

50Plus, de partij die volgens Nagel zo broodnodig is voor senior Nederland, is op dat moment door het zoveelste partijconflict uiteen gereten. In slechts een paar weken tijd vallen bestuursleden elkaar aan, eisen Kamerleden en regionale partijleiders het vertrek van toenmalig voorzitter Geert Dales, stapt fractieleider Henk Krol op, kondigt Krol de oprichting van een eigen partij aan, stapt Dales op en blijft de Tweede Kamerfractie enigszins verbouwereerd achter. De partij zakt in de peilingen van tien naar drie zetels, in een mum van tijd. Erevoorzitter Jan Nagel kijkt niet lijdzaam toe. Sterker nog, hij is bij bijna elke stap betrokken.

Lastpak en avonturier

Niet vreemd, insinueert het NRC Handelsblad eerder dit jaar. Ruzie, mot, conflict. Het is Nagel ten voeten uit, aldus de krant. Waar Nagel is, is reuring en ruzie, kopt de Volkskrant ook in 2011. Hij trekt kritiek aan als een magneet, aldus oud-PvdA’er Marcel van Dam in datzelfde artikel. Nagel staat ook bekend als lastpak, iemand die het altijd beter weet, de meest positieve omschrijving: een avonturier. Bij PvdA was hij als onderdeel van de jongerenbeweging Nieuw Links de vernieuwer, of eerder de onruststoker. Bij Leefbaar Nederland, waar hij ook medeoprichter van was, zag hij Pim Fortuyn met veel bombarie vertrekken. En 50Plus staat al sinds haar oprichting bekend als kibbelende seniorenpartij.

“Nou, dat valt nogal mee”, zei Nagel een jaar geleden in deze krant over de vele ruzies waaraan zijn naam wordt verbonden. “Dat imago kleeft aan mij, maar het is niet waar.” Is hij dan wel dominant? “Nee, dominant ben ik niet geworden. (...) Laten wij het zo zeggen: ik ben redelijk vasthoudend.”

Onruststoker of niet, de politiek de rug toekeren lijkt dit politieke dier niet snel te kunnen. De tekorten in de zorg, de pensioenfondsen, de dalende koopkracht van ouderen. “Daar kan ik echt wakker van liggen”, zei hij halverwege mei op Radio1. “Er komen gigantische problemen aan”, klonk hij bezorgd. Problemen waar hij zich “bij wijze van spreken dood voor zou willen vechten”. En dat kan volgens Nagel alleen met ‘zijn’ 50Plus. Geen enkele politieke partij heeft volgens deze politiek mastodont zoveel oog voor de senioren in Nederland.

De kersverse partijvoorzitter is als vanouds vol vertrouwen dat het goed gaat komen met het wankelende 50Plus. Ook al kijkt hij op tegen negen maanden durende verkiezingscampagne. “Neemt u mijn weddenschap aan”, besluit hij het interview met Radio1. “Een fles wijn als we bij de aankomende verkiezingen meer zetels hebben dan nu.”

