Jan Anthonie Bruijn wil opnieuw Senaatsvoorzitter worden, BBB steunt hem

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn (VVD) wil, ondanks ophef rond zijn persoon, door in zijn functie. Vrijdagmiddag om 12 uur sloot de termijn voor aanmeldingen van belangstellenden voor deze baan. Naast Bruijn doet Mei Li Vos, vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris van GroenLinks-PvdA, een gooi naar de positie van Eerste Kamervoorzitter.

BBB steunt Bruijn

De grootste fractie BoerBurgerBeweging schuift in de senaat geen eigen voorzitterskandidaat naar voren, maar steunt Bruijn. Daarmee neemt de kans dat de VVD’er opnieuw voorzitter van de Eerste Kamer wordt aanzienlijk toe. Dinsdag is de stemming.

De BBB heeft in de Eerste Kamer zestien senaatzetels en is daarmee is de grootste fractie. Die levert vaak een voorzitterskandidaat, maar de jonge partij focust eerst op het inwerken van de fractie. De zestien zetels van de BBB brengen VVD’er Bruijn een stuk dichter bij de benodigde 38 voorstemmen. De VVD zelf heeft tien zetels in de nieuwe Eerste Kamer.

In opspraak

VVD’er Bruijn kwam in opspraak na onthullingen van de NOS. (Oud)-Personeelsleden zouden hebben geklaagd over autoritair en onaangenaam gedrag. In reactie daarop zei de VVD’er dat hij zich te veel met details bemoeide en daarbij ambtenaren soms dwarszat, dat spijt hem.

Van de woede-uitbarstingen waarover werd bericht is geen sprake, stelde Bruijn. In een interne brief, in handen van de NOS, zegt hij externe begeleiding te zoeken voor een ‘verbetertraject’.

Ingrijpen bij persoonlijke aanvallen

Mei Li Vos was al voorzitter van tal van raden van toezicht, commissies en besturen en is als senator nu voorzitter van de commissie sociale zaken. Ze zegt in te willen grijpen bij persoonlijke aanvallen tijdens vergaderingen, “omdat dat afleidt van de inhoud van het debat”. Ook wil ze zich hard maken voor een “goede plek waar medewerkers en leden elkaar spontaan kunnen treffen”, volgens haar goed voor het werk in de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer kent sinds 2003 een vrije kandidaatstelling voor het voorzitterschap. Het komt daarbij vaker voor dat meerdere kandidaten meedingen. De kandidaten lichten dinsdag in de plenaire vergadering eerst hun kandidatuur kort toe en beantwoorden daarna vragen van senatoren, hierna wordt er gestemd.

