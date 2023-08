Ja21 heeft de handen vol aan zichzelf op weg naar de verkiezingen

Fractievoorzitter Joost Eerdmans stroopte de mouwen onlangs nog vol bravoure op. Verkiezingen in november? Zijn partij Ja21 is ‘er helemaal klaar voor’ en ‘hunkert’ naar de dag dat de stembussen opengaan. “Waar wachten we nog op?”, riep hij zijn kiezers toe.

Wat kandidaten en het inhoudelijke programma betreft was volgens hem alles voorbereid. Maar die eerste verkiezingsboodschap blijkt bij nader inzien veel te optimistisch te zijn geweest.

Het is al weken onrustig bij Ja21, de partij die zich in 2021 afsplitste van Forum voor Democratie en die zich sindsdien in de markt probeert te zetten als het serieuze alternatief voor de VVD.

Fractie met liberalen en conservatieven

Twee belangrijke kopstukken willen na de verkiezingen niet verder en verlaten dan de partij. Kamerlid Nicki Pouw-Verweij bevestigt in een interview in deze krant dat haar aanstaande vertrek ook te maken heeft met interne discussies over de koers. Ze kondigde dat vertrek in juli al aan, maar gaf toen nog weinig uitleg over de stap. Pouw gold als een van de talenten maar de wegen gaan zich scheiden.

“Ik hoop dat er nog eens een grote conservatieve volkspartij komt, een beweging die economisch sociaal is en cultureel conservatief”, zegt zij. Maar de fractie herbergt zowel liberalen als conservatieven. Die twee wereldbeelden botsen bij Ja21 soms, aldus Pouw. Ook Kamerlid Derk-Jan Eppink wil niet op de lijst en zegt de partij vaarwel na de verkiezingen. Net als Pouw kwam hij in 2021 over uit Forum.

Daarmee vertrekken twee van de drie leden van de fractie, al dienen zij hun termijn tot november nog uit. Fractieleider Eerdmans is de enige binnen de fractie die voor zichzelf nog toekomst ziet bij de partij. Op die wankele basis moet hij de verkiezingen in.

Het vertrek van het tweetal duidt erop dat de interne verschillen van inzicht over de koers en de organisatie niet zijn opgelost. Pouw en Eppink hadden eerder kritiek dat Ja21 op beide punten tekortschoot. Zij wilden onder meer dat er een duidelijk beginselmanifest zou komen, dat nog steeds ontbreekt. Het partijbestuur schaarde zich achter hen.

Pal naast Eerdmans?

Ja21 heeft de handen vol aan zichzelf, ook met personele kwesties. Onduidelijk is wat de rol in de campagne wordt van Annabel Nanninga, een van de oprichters. Zij zoekt een prominentere rol in de partij. Nanninga is enerzijds net opnieuw beëdigd als fractievoorzitter in de Eerste Kamer, maar zij wil overstappen naar de Tweede Kamer. Waarschijnlijk komt ze op nummer twee van de lijst.

Die overstap kan leiden tot verdere discussies over de koers, want Nanninga heeft een uitgesproken profiel – anti-immigratie is haar belangrijkste programmapunt. Binnen de partij wordt dat niet door iedereen gedeeld. Intern beklaagden leden zich over haar harde toon. Welke rol gaat Nanninga spelen in de campagne, pal naast Eerdmans?

De campagne dwingt de partij om knopen door te hakken over een koers. Joost Eerdmans moet beslissen hoe Ja21 zich op gaat stellen in de verkiezingsstrijd. Vooral de relatie tot de VVD wordt hierbij relevant. Gaat hij aansturen op samenwerken met de VVD of kiest hij voor een hard rechts geluid, met minder compromissen?

Eerdmans hult zich nog in stilzwijgen. Op de breuk met zijn twee kopstukken heeft hij nog niet gereageerd. Wel deelde hij een bericht van de verkiezingsprogrammacommissie. Die is bezig aan een programma dat ‘rechts, realistisch en uitvoerbaar’ moet zijn.

