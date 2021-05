Is Nieuwsuur de plek waar Rutte zichzelf vanavond opnieuw uitvindt?

De redactie van Nieuwsuur kondigt het als volgt aan: demissionair premier Mark Rutte is te gast, over de formatie, over de gewenste nieuwe bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin als minister-president. Het leidde op sociale media meteen tot een stormpje van kritiek. Want moet Nieuwsuur nu de plek zijn waar Rutte zichzelf opnieuw uitvindt? En die oude bestuurscultuur, had die niet iets te maken met de verhouding tussen kabinet en Tweede Kamer, met gebrek aan openheid en geschonden vertrouwen?

De kritiek klinkt dat het parlement nu naar Nieuwsuur moet kijken om te horen wat de demissionair premier hierover te zeggen heeft. Ook de timing blijkt ongelukkig, nu op dezelfde avond de Tweede Kamer spreekt met ouders uit het toeslagenschandaal, zo merkte Kamerlid Sylvana Simons van Bij1 op.

Bij de VVD gaat het erover dat Rutte bij Nieuwsuur zit met de pet van VVD-leider. Zo staat hij momenteel in de formatie, als leider van de grootste partij van Nederland die op 17 maart de verkiezingen won. Dat mag technisch juist zijn, toch blijft het een constructie die op z’n minst vragen opwerpt. En eentje waar de VVD misschien zelf ook minder gelukkig mee is, gezien het feit dat de ‘radicale’ of 'fundamentele’ ideeën die Rutte al weken geleden zelf aankondigde, inmiddels omschreven worden als ‘reflecties op zijn premierschap’.

Het maandagse coalitieoverleg zal sneuvelen

Een aantal van de ideeën, niet alleen aan Rutte zelf ontsproten, zijn al naar buiten gekomen. Vrijwel zeker sneuvelt in de toekomst het wekelijkse coalitieoverleg, het beraad waarin regeringspartijen iedere maandag de plooien en hobbels gladstrijken voor de politieke week die volgt. Informateur Herman Tjeenk Willink noemde het als slecht voorbeeld van de oude bestuurscultuur, omdat zo ‘het collegiale overleg in de ministerraad wordt uitgehold’.

Het schrappen ervan kan een belangrijk gebaar zijn, maar er zal meer moeten gebeuren om de cultuur weg te nemen waarin ‘een Kamerlid van de coalitie niet kritischer hoort te zijn dan een lid van de oppositie’, zoals VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen het volgens de vrijgegeven ministerraadnotulen omschreef. Rutte beaamde dat destijds, al zei hij daar onlangs in het debat over de notulen niet trots op te zijn.

Een ander voornemen is om veel minder gebruik te maken van overlegtafels, die tijdens de kabinetten Rutte diverse akkoorden opleverden, zoals het Klimaatakkoord en het pensioenakkoord. De Raad van State waarschuwde al vaker voor het gebruik van maatschappelijke akkoorden voor grote politieke problemen. Op die manier wordt het democratisch overleg in het parlement omzeild, is de kritiek. De akkoorden leiden volgens de Raad van State ook niet altijd tot goede wetgeving.

Een derde idee is het plan voor een regeerakkoord op hoofdlijnen, zoals Tjeenk Willink ook adviseerde. Ook dat zal er waarschijnlijk wel komen. Al blijft ook hier de vraag of de uitwerking op details dan niet naar achteren verschuift.

Met Rutte

Vanavond lijkt dus vooral belangrijk: het beeld dat de demissionair premier van zichzelf weet neer te zetten. Want ook als Rutte geen premier wordt, zullen bovenstaande ideeën doorgang vinden. De meeste potentiële coalitiepartijen kunnen zich er immers in vinden. De vraag is of deze partijen vanavond voldoende vertrouwen krijgen om ze samen met Rutte uit te voeren.

