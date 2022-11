Is het stikstofbeleid terug bij af? Nieuwe maatregelen lijken onvermijdelijk

Uiterst behendig en omzichtig wist bemiddelaar Johan Remkes vorige maand rust te brengen in het stikstofdossier. Met een hart onder de riem voor de boeren en met stevige suggesties om de kabinetsaanpak te versnellen, smoorde hij de onrust in de coalitie en het kabinet.

Maar woensdag blijkt hoe broos die rust is, als plots tegenwind opsteekt. De Raad van State haalde een streep door een groot CO2-opslagproject in de Rotterdamse haven, waardoor de bouwvrijstelling voor grote projecten, een van de weinige stikstofmaatregelen die wel al volledig in werking waren, ongeldig is verklaard. Hierdoor dreigt de vergunningverlening van veel grote projecten opnieuw tot stilstand te komen. Dat was eerder het geval, toen de stikstofcrisis inmiddels drieënhalf jaar geleden ontstond, ook na een uitspraak van de Raad van State.

Nieuwe maatregelen onvermijdelijk

Hoewel het kabinet rekening had gehouden met een ‘negatieve’ uitspraak, ontbreekt het nog aan een oplossing. Hoeveel vertraging het vonnis oplevert, is volgens de verantwoordelijke ministers eveneens onbekend.

Dat de schade groot is, staat volgens bouwminister Hugo de Jonge vast. “Voor projecten die dicht bij natuurgebieden liggen, gaat het echt veel ingewikkelder worden”, zei hij woensdag in een eerste reactie. “Komende weken moeten wij die impact goed doorgronden.”

Bij dat ‘doorgronden’ lijken nieuwe maatregelen onvermijdelijk. “Er is maar één manier: natuur herstellen en veel minder stikstof uitstoten”, aldus stikstofminister Christianne van der Wal. De tijd van juridische geitenpaadjes is volgens haar verleden tijd. “Er zit geen woord Spaans bij de uitspraak. We kunnen niet meer op de pof leven. Pas als we daadwerkelijk minder stikstof uitstoten en de natuur herstellen, ontstaat ruimte voor vergunningverlening.”

Het vonnis voert de druk op om snel de natuur te verbeteren. En zo komen oude tegenstellingen weer aan het licht. Volgens D66-Kamerlid Tjeerd de Groot gaat het niet lukken de bouw los te krijgen “met alleen vrijblijvendheid en vrijwilligheid”. D66 pleitte eerder voor een gedwongen inkrimping van de veestapel. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis vindt dat het kabinet “zorgvuldig en voortvarend” aan de slag moet met het advies van Remkes.

Gratis bier verkopen

De stikstofadviseur pleitte voor een versnelde uitkoop van vijf- tot zeshonderd grote uitstoters vlakbij natuurgebieden om “op de korte termijn” doorbraken te forceren. Zoveel mogelijk vrijwillig, in het uiterste geval met dwang. Maar ook gedwongen uitkoop biedt geen garantie op snel succes; mogelijk verzandt die aanpak in lange procedures, met onderaan de streep alleen maar méér vertraging.

Hoe politiek gevoelig het stikstofdossier nog altijd is, bleek woensdag ook uit de reacties op uitspraken van landbouwminister Piet Adema in deze krant. In een zaaltje met Friese boeren zei de minister dat hij ‘niet dogmatisch’ wil omgaan met ‘2030’ – het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn. Het mag van hem “ook 2032, ‘33 of ‘34 worden” als sprake is van natuurherstel.

Daarmee zocht hij de grenzen van Remkes’ advies op. En ook al bleef hij er nét binnen, toch reageerden coalitiepartijen VVD en D66 woensdag geërgerd; ze vinden dat Adema ‘gratis bier verkoopt’.

Zijn uitspraken doorkruisen de boodschap die collega-minister Van der Wal woensdag probeerde over te brengen. Waar Adema boeren geruststelde dat de harde deadline in sommige gevallen wel wat zachter kon, hamert Van der Wal juist op het belang van versnelling en urgentie. Daarmee houden beiden zich aan de zorgvuldig opgestelde beleidslijn, maar is het toonverschil oorverdovend.

Door de uitspraak van Raad van State dreigen ook allerlei ‘groene’ bouwprojecten stil te vallen. De duurzame energiebranche maakt zich zorgen.