Is er plek voor mensen in de Partij voor de Dieren?

Waartoe is de Partij voor de Dieren op aarde: vooral voor dieren, of ook voor mensen? De partij, die lang een baken van rust leek, kan zich opmaken voor een stevig intern debat. Volgens partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel moet er snel een ‘gezonde discussie’ komen over de partijkoers.

De partijvoorzitter (24) zei donderdag in het AD dat de leden moeten beslissen of de partij zich breder moet profileren dan de ‘kernonderwerpen’ dier, natuur en milieu. Hij erkent dat andere onderwerpen er bekaaid vanaf komen. “Naar andere zaken wordt zo min mogelijk gekeken, omdat dat ten koste kan gaan van onze kerntaken.”

Zelf spreekt Wolswinkel, die in maart verrassend werd gekozen als partijvoorzitter omdat de partijleiding een andere voorkeurskandidaat had, geen voorkeur uit. “Dat is aan de leden. De grote vraag is: (…) Gaan we verbreden? Dat laatste kan nuttig zijn, omdat we op die manier kunnen groeien. We kunnen de levens van mensen verbeteren, op zo’n manier dat ze beter in staat zijn om op te komen voor dier, natuur en milieu.”

Een harde koers

Het rommelt in de Partij voor de Dieren, sinds Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten vorige maand de partij verliet, om alleen verder te gaan. Zij hekelde de harde cultuur in de fractie en de inhoudelijke koers. De partij voerde in 2017 campagne met ‘Plan B’: een bredere koers waarin er naast dier en natuur ook aandacht was voor mededogen voor mensen in de verdrukking en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat leverde de partij een forse groei op: van twee naar vijf zetels. Dat ziet ook voorzitter Wolswinkel: “Ik kan mij voorstellen dat nieuwe leden door de campagne de indruk hebben dat we een partij zijn met een brede taakopvatting. Daarover moeten we praten.”

In plaats van verbreding zag Van Kooten de afgelopen jaren eerder een versmalling bij de dierenpartij. Op Radio 1 zei zij onlangs dat zij, toen ze een debat wilde voeren over glucosemeters voor diabetespatiënten, van fractievoorzitter Marianne Thieme te horen kreeg dat zij zich niet bezig moest houden me ‘futiele mensendingen’. In plaats daarvan moest zij haar tijd besteden aan de ‘core onderwerpen’ van de fractie.

Van Kootens klacht wordt ondersteund door het overzicht van moties dat de partij indiende. Die gaan voor meer dan 95 procent over dieren, natuur of klimaat.

Van Kooten besloot haar zetel niet terug te geven aan de partij, omdat zij het bredere gedachtegoed dat zij mist in haar oude fractie wil uitdragen als zelfstandig Kamerlid. Zij kreeg bij de laatste verkiezingen 6131 stemmen, lang niet genoeg om op eigen kracht in de Kamer te komen.

Beducht voor koerswijzigingen

Een discussie over verbreding zal onvermijdelijk ook afstralen op partijleider- en mede-oprichter Marianne Thieme. Zij is tegen een bredere koers, zoals ze in het verleden ook altijd oproepen naast zich neerlegde voor een partijnaam die minder de nadruk legt op dieren. Thieme is beducht voor grote koerswijzigingen of te snelle groei. In Trouw zei ze daar over: “We zijn tegen plofkippen, plofbanken en plofpartijen.”

De gestage groei die de Partij voor de Dieren sinds de oprichting in 2002 liet zien, kreeg bij de Europese Verkiezingen van mei voor het eerst een knauw. Toen lukte het de partij net haar zetel te behouden. Uit een peiling van ‘EenVandaag’ bleek deze week dat het vertrouwen van kiezers in Thieme sinds de affaire met Van Kooten flink teruggelopen is. Partijvoorzitter Wolswinkel zegt dat jammer te vinden. “Thieme is dat vertrouwen wel waard. Het is aan de partij om te kijken hoe we het vertrouwen van deze kiezers kunnen terugwinnen.”

Marianne Thieme wilde donderdag niet reageren.

Lees ook:

Het vertrek van Femke Merel van Kooten is een onverwachte breuk bij de Partij voor de Dieren

Femke Merel van Kooten verliet de Tweede Kamerfractie, omdat de partij ‘tot haar grote spijt’ versmalt, in plaats van verbreedt.

Verrassing bij Partij voor de Dieren: de leden kiezen een 24-jarige outsider als voorzitter

Partij-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel zei eerder dat hij lokale fracties meer vrijheid wil geven, omdat de landelijke partijleiding de afgelopen jaren ‘te voorzichtig’ is geweest