Is de exitpoll deze verkiezingen wel betrouwbaar genoeg?

Eerste gemeente: 8,5 procent briefstemmen ongeldig

Uit de telling van de gemeente Bernheze blijkt dat zo’n 8,5 procent van de ingediende poststemmen ongeldig is, zo meldt de NOS. Bij reguliere verkiezingen is meestal ongeveer 0,3 procent van de stemmen ongeldig. In totaal mochten in Bernheze 4810 mensen per post stemmen, 1688 70+’ers deden dat. Daarvan zijn 143 van die stemmen ongeldig, blijkt nu. Áls Bernheze representatief is, zou dat kunnen betekenen dat er ruim 60.000 stemmen ongeldig worden verklaard.

Een veel voorkomende fout is dat de stempas en biljet in dezelfde enveloppe zijn gestopt, wat niet is toegestaan omdat de tellers niet mogen zien van wie de stem in kwestie afkomstig is. “Maar wat is nu belangrijker”, zegt een van de tellers tegenover de NOS: “dat je mogelijk een stem ziet of dat een stem nu niet meetelt?”

De enveloppen die zowel de stempas als het stembiljet bevatten worden nu apart gehouden. De voorzitter van het stembureau hoopt dat deze stemmen later alsnog mogen worden meegeteld.