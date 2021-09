Is de coronapas een brug te ver voor de Tweede Kamer?

Meestribbelen, zo valt de houding van de Tweede Kamer ten opzichte van de coronamaatregelen al anderhalf jaar lang te omschrijven. Met de nieuwste plannen voor het coronatoegangsbewijs zou daar zomaar een einde aan kunnen komen. Zo’n pas is beschikbaar voor wie gevaccineerd, getest of genezen is. Een deel van het openbare leven is – als het aan het kabinet ligt – vanaf 25 september alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs, te tonen via een qr-code op je telefoon, of een geprinte versie daarvan. De anderhalvemetersamenleving zou dan geschiedenis zijn, meerdaagse evenementen en popconcerten zijn dan weer mogelijk.

Het onbegrip tussen gevaccineerden en de ruim 1,8 miljoen ongevaccineerden groeit, zo bleek maandag uit onderzoek van I&O Research. Vaccinatie is een vrije keuze, vinden drie op de vijf Nederlanders, maar een iets krappere meerderheid van 55 procent is ook voorstander van een coronatoegangsbewijs. Het geduld van de samenleving met de coronabeperkingen raakt op, daarvoor is een blik in een willekeurig café of in een winkelstraat voldoende.

Bont gezelschap gematigde critici, van #UnmuteUs, artiesten, religieuzen tot grondrechtverdedigers en privacybezwaarden

Ongevaccineerden op hun beurt voelen zich in toenemende mate gediscrimineerd en onder druk gezet. De ‘wappies’ hebben in hun kritiek op het kabinetsbeleid gezelschap gekregen van een bont gezelschap gematigde critici, van #UnmuteUs, artiesten, religieuzen tot grondrechtverdedigers en privacybezwaarden.

Voor de helderheid: officieel zijn de plannen nog niet bekend en het besluit dus nog niet gevallen. Na het overleg in het Catshuis zondag werd er – inmiddels een coronatraditie – eerst gelekt naar de pers. Dinsdagavond geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie, donderdag is er een debat in het parlement.

Die volgorde steekt sommige Kamerleden al langer. Farid Azarkan van Denk is al vanaf het begin kritisch op vormen van indirecte vaccinatiedrang. “Het kabinet gaat hiermee een scheidslijn over. Hebben we daar als parlement nog wat over te zeggen, vraag ik me dan af?” Azarkan diende net als de PVV breedgesteunde moties in tegen vaccinatiedrang. Hij ziet op deze manier het toch al wankele vertrouwen van kwetsbare groepen in de politiek verder dalen.

Ouwehand: ‘Dit zal uiteindelijk ook de vaccinatiegraad geen goed doen’

Dat ziet ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. “Ik hoor het minister De Jonge eind vorig jaar nog zeggen: ‘Er komt geen beloning voor gevaccineerden’. Dit voedt het wantrouwen in de politiek en dat zal uiteindelijk ook de vaccinatiegraad geen goed doen.” Ouwehand wijst op het advies van de Gezondheidsraad uit februari, waarin werd vastgesteld dat een vaccinatiepas voor toegang tot niet-essentiële voorzieningen (zoals horeca) ook valt onder ‘drang’. “Laat als kabinet zien dat je belangen zorgvuldig weegt. Dat gebeurt nu niet, zie de Formule 1.”

Mirjam Bikker van de ChristenUnie wil niet op het plan zelf reageren omdat ze het nog niet kent, maar ze wil wel dit kwijt: “Is een maatregel nodig om de pandemie te beteugelen of enkel om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen? Tegenover dat laatste sta ik gereserveerd. Dat het kabinet een deel van de vrijheid teruggeeft is prettig, maar de maatregelen die ervoor in de plaats komen moeten proportioneel zijn, en niet te ingrijpend voor ongevaccineerden. Niemand wil een tweedeling.” Bikker denkt net als Azarkan en Ouwehand dat er nog veel te winnen is door goede voorlichting over vaccinatie, vooral in de stedelijke gebieden waar de vaccinatiegraad achterblijft.

Mocht de coronapas doorgaan, dan blijft testen voorlopig gratis

Met de twijfel van de ChristenUnie is een Kamermeerderheid voor de coronapas nog onzeker. De ChristenUnie was ook tegen een eigen bijdrage voor testen, waarvoor de liberale helft van de coalitie, VVD en D66, met steun van het CDA in augustus alsnog een meerderheid kreeg. Maar mocht de coronapas doorgaan, dan blijft testen voorlopig gratis.

De vraag is nu hoe kabinet de onrust in de samenleving weegt, en de weerzin van de horeca die de maatregel moet handhaven. Vanuit het Torentje zal Mark Rutte ook gezien hebben hoe zijn Britse collega Boris Johnson een soortgelijk plan alweer moest intrekken, na massale protesten.

