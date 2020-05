Interne kritiek op CDA-partijtop: haal weeskinderen uit Griekenland hierheen

Binnen het CDA groeit het verzet tegen het harde standpunt van het partijbestuur en de landelijke CDA-fractie over vluchtelingenkinderen. Ruim veertig lokale en provinciale CDA-afdelingen doen dinsdag een dringende oproep aan fractievoorzitter Pieter Heerma en partijvoorzitter Rutger Ploum om toch vijfhonderd weeskinderen uit Griekse opvangkampen naar Nederland te halen.

Daarmee zorgt de kwestie rond de minderjarige vluchtelingen voor nieuwe spanning binnen het CDA, maar ook binnen de coalitie.

Het kabinet besloot eerder deze maand geen kinderen uit de overvolle Griekse opvangkampen te halen, maar ter plekke (financiële) hulp te bieden. Het is geen geheim dat coalitiepartijen D66 en ChristenUnie dit liever anders zouden zien. Griekenland deed in oktober vorig jaar een oproep aan EU-lidstaten om hulp voor 2500 kinderen, diverse landen gingen daar al op in. In Nederland lieten enkele tientallen gemeentebesturen de afgelopen tijd aan Den Haag weten dat zij deze kinderen kunnen opvangen. Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children startten begin maart de actie #500kinderen.

‘Omdat het weeskinderen zijn, daarom!’

De aanleiding voor deze oproep aan het landelijk CDA is simpel, volgens de Bergense CDA-wethouder Klaas Valkering, die namens de ondertekenaars het woord voert. “Omdat het weeskinderen zijn, daarom. Wij vinden dat het niet in ons gedachtengoed past om hen in die overvolle kampen te laten zitten, waar allerlei misstanden zijn en de situatie van dag tot dag verslechtert. Europese solidariteit is niet alleen dat Nederlandse coronapatiënten op Duitse ic’s terechtkunnen.”

Een deel van de ondertekenaars van de oproep maakt zich zorgen over de verrechtsing van de coalitiepartij. Zij zien een herhaling van de situatie begin 2019, toen de Haagse fractie onder grote druk van grotendeels dezelfde lokale afdelingen en kerkacties toch akkoord ging met een kinderpardon. Met deze oproep loopt ook nu de druk op de landelijke fractie flink op. Eerder roerden partijprominenten zich, zoals oud-premier Dries van Agt, Herman Wijffels en Tineke Lodders.

De kwestie raakt zo het hart van de discussie binnen het CDA over de eigen identiteit. Is het CDA een middenpartij of gaat het in coalities steevast over rechts? De recente samenwerking met Forum voor Democratie in het Brabantse provinciebestuur laat zien hoe verdeeld de partij hierover is, en hoe diep de wonden van de samenwerking met de PVV in het eerste kabinet Rutte nog zijn. Na maanden stilte sprak partijvoorzitter Ploum zich onlangs uit tegen een eventuele landelijke samenwerking met Forum. Ook minister Hugo de Jonge – een van de kroonprinsen van de partij – is ‘als het aan hem ligt’ tegen. De Haagse fractie hield zich tot nu toe op de vlakte.

De negativiteit van Forum is niet nodig

Opvallend is daarom het pleidooi van CDA-Kamerlid Chris van Dam, maandag in het blad Christendemocraat. Wat is de identiteit van het CDA, vraagt Van Dam zich onder meer af. “Is dat de behoudende, conservatieve koers die de afgelopen jaren het landelijk CDA kenmerkte, is dat het barmhartige CDA van de kinderpardon-voorstanders?” Als antwoord pleit hij voor menselijke maat en verbinding en schaart zich achter Ploum. “Als we werkelijk de stap durven te maken – in standpunten, in verkiezingsprogramma, in bemensing – voor dat vernieuwde verhaal, dan hebben we niet langer de negativiteit van FvD of andere partijen nodig om te definiëren wie we zelf zijn.”

Mocht de oproep gehoor vinden bij de CDA-fractie, dan wacht stevige discussie binnen de coalitie met de VVD. Die ging uiteindelijk bij het kinderpardon overstag met als wisselgeld de afschaffing van het ‘genadeoordeel’ van de staatssecretaris in asielzaken. Voor Valkering is dat van later zorg. “Gemeenten zijn er klaar voor. Ik denk niet dat je nu moet kwartetten met 500 weeskinderen.”

Lees ook:

Verzet tegen landelijke koers CDA. ‘Het kan niet zo zijn dat iedereen zijn mond hierover moet houden binnen de partij’

CDA-wethouder Klaas Valkering is de motor achter de oproep aan het landelijk CDA om vijfhonderd weeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen.

Oude wonden belemmeren debat over nieuwe CDA-koers

Het CDA startte begin dit jaar het gesprek met leden over de nieuwe koers . Maar tumult over boeren en samenwerking met Forum doorkruisen de herbezinning.