Interne conflicten bedreigen het voortbestaan van Bij1

Het is de stad waar de partij van Sylvana Simons voor het eerst politieke voet aan de grond kreeg, maar na de zomer zal Bij1 niet langer vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Amsterdam. Twee van de drie in 2022 verkozen raadsleden maakten deze week bekend zelfstandig verder te gaan. Een derde raadslid splitste zich al eerder af vanwege conflicten.

De ruzie is niet nieuw, maar escaleert op een gevoelig moment. In november zijn de Tweede Kamerverkiezingen en Bij1 zal zich moeten inspannen om de huidige zetel te behouden.

In NRC zeggen raadsleden Nilab Ahmani en Jazie Veldhuyzen dat ze Bij1 verlaten omdat ze zich binnen de partij onveilig voelen. Ze spreken van een ‘toxische’ cultuur en van ‘een machtsstrijd’. Veldhuyzen: “We zijn op het punt gekomen dat er onoverkomelijke morele, principiële en politieke bezwaren zijn om nog voor deze partij uit te komen.”

Antiracistisch activisme

Bij1 is een linkse partij die voortkomt uit (met name antiracistisch) activisme. In 2016 werd de partij opgericht door oud-presentatrice Sylvana Simons. Zij wilde de politiek in om te strijden voor gelijke rechten en gelijke kansen. In 2018 behaalde Simons een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad, in 2021 kwam ze de Tweede Kamer in.

De laatste jaren was de de partij regelmatig in het nieuws vanwege interne conflicten. Zo werd prominent partijlid en kunstenaar Quinsy Gario in juli 2021 uit de partij gezet na beschuldigingen van ‘manipulatief, disrespectvol en toxisch gedrag’. Gario heeft zich altijd tegen die kwalificatie verzet en kreeg steun van de Haagse afdeling van Bij1. Dat lokale bestuur splitste zich vervolgens af van de partij.

Ook de Amsterdamse ruzie is al langer gaande. In september 2022 stapte een groot deel van het Amsterdamse afdelingsbestuur al op vanwege onenigheid, onder meer over de vraag wie de zieke fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen moest gaan vervangen. Kort daarna maakte raadslid Carla Kabamba bekend voor zichzelf te beginnen. Ook zij had het over een ‘giftige sfeer’ en zelfs over ‘intern racisme’.

Verschillende mensen met dubbelfuncties

Het Amsterdamse conflict is een lokale kwestie, maar kan niet geheel los worden gezien van de rest van de partij. Alleen al omdat verschillende mensen dubbelfuncties vervullen. Zo is Dinah Bons, de vervanger van Veldhuyzen in de Amsterdamse raad, ook lid van het landelijk partijbestuur. Zij liet zich in een interview met het Parool onlangs zeer kritisch uit over Ahmani en Veldhuyzen. Het interview vormt de directe aanleiding voor hun vertrek bij Bij1.

Volgens Ahmani en Veldhuyzen spelen de problemen breder dan alleen in Amsterdam. “De rot zit door de hele partij”, zegt Veldhuyzen. De twee scheidende raadsleden verwijten onder meer ook partijleider Simons dat ze niet tijdig heeft ingegrepen. Vooralsnog hebben Simons en het partijbestuur niet publiekelijk willen reageren op de beschuldigingen.

De vraag is of Bij1 de conflicten op tijd te boven kan komen. De partij staat in de meeste peilingen op één zetel, maar die kan ook zomaar verdwijnen. Wil de partij deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen, dan zullen op korte termijn een kandidatenlijst en een programma moeten worden samengesteld.

Het is niet duidelijk of Simons opnieuw beschikbaar is voor het lijsttrekkerschap.

