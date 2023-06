De flits-muiterij in Rusland van afgelopen zaterdag heeft de alertheid, eenheid en vastbeslotenheid van de Navo nog groter gemaakt dan ze al waren. Die boodschap straalden zeven hoge gasten en premier Mark Rutte dinsdagavond uit vanuit het Catshuis in Den Haag. Rutte en Navo-chef Jens Stoltenberg waren daar de gastheren van een mini-Navo-top, in de aanloop naar de échte topbijeenkomst van het militaire bondgenootschap in Litouwen, over twee weken.

“Ik weerleg wat de Russische president Poetin gisteren suggereerde, dat we in het Westen willen dat Rusland afglijdt naar binnenlandse chaos”, zo blikte Rutte in de tuin van het Catshuis terug op de voorbije dagen. “Integendeel: instabiliteit in Rusland creëert instabiliteit in Europa, dus maken we ons zorgen.”

Naast Rutte en Stoltenberg waren de premiers of presidenten aanwezig van Albanië, België, Litouwen, Noorwegen, Polen en Roemenië. Op de afsluitende persconferentie oogde dat uiterlijk dan wel niet als een bont gezelschap – acht mannen naast elkaar – geografisch en politiek was het wel degelijk een redelijk brede afspiegeling van de verschillende visies binnen de Navo. Een jaar geleden organiseerde Rutte aan de vooravond van de Navo-top in Madrid ook al zo’n informele mini-top in het Catshuis, toen met regeringsleiders uit andere landen.

Verdeeld Rusland

Vooral Litouwen en Polen hebben de gebeurtenissen in Rusland de afgelopen dagen met angst en beven gadegeslagen, meer dan de landen wat verder weg. “Als de Wagner-groep haar seriemoordenaars opstelt in Belarus, lopen alle buurlanden nog meer risico’s op instabiliteit”, zei de Litouwse president Gitanas Nauseda. Hoofdstad Vilnius, waar de Navo-top komende maand plaatsvindt, ligt op iets meer dan dertig kilometer van de grens met Belarus.

Stoltenberg wilde niet al te diep ingaan op de gevolgen van de Wagner-opstand. “Wat wel duidelijk is, is dat Poetins illegale oorlog in Oekraïne de verdeeldheid heeft vergroot en nieuwe spanningen heeft geschapen in Rusland.”

Litouwen is met een aantal andere landen (waaronder Polen) voorstander van een zo snel mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Navo, al zal dat zeker niet tijdens de oorlog kunnen gebeuren. “Oekraïne maakt deel uit van de Euro-Atlantische veiligheidsarchitectuur”, zei president Nauseda. “We moeten het eens worden over een politiek pad voor Oekraïne naar het lidmaatschap van de Navo. We moeten dit pad zo eenvoudig mogelijk maken.”

Toekomst Oekraïne

De Verenigde Staten, veruit het machtigste Navo-lid, zijn terughoudender over de beloftes die tijdens de Navo-top aan Kiev moeten worden gedaan. Rutte herhaalde wel dat het lidmaatschapsperspectief voor Oekraïne concreter moet worden dan de omstreden tekst die in 2008 tijdens de top in Boekarest werd vastgelegd. Daar stond slechts dat Georgië en Oekraïne Navo-lid zullen worden, zonder duidelijk tijdspad daarvoor. “Na Boekarest moeten we verder vooruit”, zei Rutte. “We kunnen niet vasthouden aan de taal van Boekarest. De toekomstige en rechtmatige plaats van Oekraïne ligt in de Navo. Wij blijven die ambitie ondersteunen.”

