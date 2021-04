Informateur Tjeenk Willink voelt ‘ongemak’ nu hij klaar is met zijn opdracht

De opdracht van de Tweede Kamer aan de informateur luidde onder meer: hoe kan het vertrouwen hersteld worden, tussen partijen onderling en hoe kan er een kabinet worden gevormd? Vrijdagochtend bood Tjeenk Willink zijn eindverslag aan, inclusief de verslagen van de gesprekken met alle partijleiders. De volgende stap is de benoeming van een nieuwe informateur, die inhoudelijk kan beginnen aan de samenstelling van een nieuw kabinet.

Eerder al pleitte Tjeenk Willink voor een regeerakkoord op hoofdlijnen, om gezond dualisme (macht en tegenmacht) tussen kabinet en Tweede Kamer te bevorderen.

“De gesprekken konden bij mij een gevoel van ongemak niet wegnemen”, aldus Tjeenk Willink in zijn brief. “Ongemak over de gevolgen van uitputtende Kamerdebatten over het geschonden vertrouwen in Den Haag voor het vertrouwen van kiezers die hun stem uitbrachten in de hoop dat er geregeerd zou worden om snel uit de crises te geraken.”

Toch ziet hij ook hoop, omdat hij ziet dat de “bereidheid om met de bestaande bestuurscultuur te breken” de afgelopen weken is toegenomen. Bewijs hiervoor ziet hij onder meer in de breed gesteunde motie van GroenLinks en PvdA, die gisteravond laat na een van die uitputtende debatten werd aangenomen. Daarin staan concrete voorstellen en handreikingen ter verbetering.

Volgens de informateur is de democratische rechtsorde gebaseerd op vertrouwen én matiging. Wie dus een andere bestuursstijl wil, moet daarvan uitgaan, zegt hij.

Dit artikel wordt nog aangevuld.